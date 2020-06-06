Последние несколько лет тарифы на коммунальные услуги постоянно растут, в отличие от зарплат и пенсий. Многие киевляне часто стоят перед выбором – купить лекарства или заплатить, например за воду. Таким образом количество неплательщиков растет. Чтобы улучшить ситуацию с платежами Киевский водоканал за помощью планирует обращаться к коллекторам.

Насколько законным является обращение к профессиональным выбивателям долгов и существенно ли такой шаг улучшит ситуацию с неплательщиками, – разбиралась журналист 24 канала.

Помощники-коллекторы

Украинцы всегда были сознательными относительно необходимости уплаты за квартплату. Однако последние годы ее стоимость возрастает едва ли не со скоростью ветра, поэтому у многих просто нет денег, чтобы заплатить по счетам. Из-за увеличения долгов населения Киевводоканал решил привлекать коллекторов чтобы те помогали возвращать деньги за полученные киевлянами услуги.

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Таким образом вскоре Киевводоканал начнет сотрудничество с профессиональными выбивателями долгов. А все потому, что население задолжало компании за потребленные услуги по централизованному снабжению и отводу воды, по состоянию на 1 апреля 566 миллионов 180 тысяч гривен. 80% долга должна одна десятая потребителей. Из-за них столичный водоканал и заключает соглашение с коллекторами. То есть профессиональные выбиватели долгов будут общаться только с так называемыми злостными неплательщиками. Речь идет о тех, чей долг перед компанией превышает 1000 гривен или тех, то не платил за услуги более года. А вот потребителей, которые не платили за воду во время карантина обещают не включать в эти списки, соответственно им не будут звонить коллекторы.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказывает, что обращение к коллекторам – это обычная практика.



За потребленную воду придется заплатить / Фото 24 канала

Любые коммунальщики или предприятия, собирающие деньги имеют подразделение, которое занимается именно этими вопросами,

– убеждает Сергиенко.

С коллекторами иметь дело неприятно: они действительно работают на грани законности и фактически занимаются телефонным терроризмом. Для принципиальной борьбы с должниками, нужно понимать причины задолженности. По мнению эксперта, в коммунальной сфере – это несоответствие между уровнем доходов населения и тарифами, которые устанавливает естественный монополист. Ведь все коммунальные компании фактически являются естественными, локальными монополистами.

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"Вы не найдете другой водоканал или теплокоммунэнерго в своем городе. Их просто нет. Поэтому есть факт наличия естественного монополиста, но государство вместо того, чтобы накинуть на него "уздечку" и держать в определенных рамках фактически потакает. Это проявляется в постоянном росте тарифов, которые никогда не снижаются", – говорит Александр Сергиенко.

Неплательщики бывают разными

Относительно так называемых злостных неплательщиков, то в каждой отдельной ситуации нужно разбираться. Как правило, это спровоцировано какой социальной причиной. Часто человек стоит перед выбором – заплатить за лечение или коммунальные услуги. Поэтому "добивать" и так пораженного жизненными неурядицами человека – нельзя, нужно идти на уступки, учитывая индивидуальные обстоятельства. Правда, справедливости ради стоит сказать, что есть и такие неплательщики, которые ездят на элитных авто и имеют неплохой доход, но не платят из-за банального нежелания.



Из-за неплатежей водоканалы не могут вовремя ремонтировать трубы / Фото 24 канала

В общем, наше население платит деньги за коммунальные услуги дисциплинированно. Украинцы не любят жить в долг и в кредит.

До 2018 года уровень платежей населения по всем услугам составлял более 92,94%. Только последние 2 года из-за стремительного подорожания газа и энергоносителей уровень платежей упал до 80%. Конечно, это сказывается на коммунальщиках и они пытаются каким-то образом эти средства из людей "выбивать",

– говорит Александр Сергиенко.

По мнению эксперта, коллекторы вряд ли существенно повлияют на ситуацию с платежами. На самом деле, нет возможности отключать должника от услуги. Если конечно это не частный дом. В многоквартирных домах нельзя отключить отдельную квартиру от воды.

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А вот из-за одного злостного должника могут отключить весь дом. Но это такие уникальные случаи, когда коллективный договор. Если создано ОСМД и они, как юридическое лицо, заключают договор, тогда водоканал не интересует, что 99% квартир исправно платят, а одна – нет, к примеру, кто-то уехал за границу и там никто не живет,поэтому и образовался долг. В таком случае могут от воды отключить весь дом. Это отдельные случаи, когда коллективный договор.