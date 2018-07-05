Компания Gigabyte выпустит яркую оперативную память: особенности новинки

Компания Gigabyte Technology продолжает расширять ассортимент продуктов, выпускаемых под геймерским брендом Aorus. Накануне тайваньский вендор анонсировал поступление в продажу комплектов оперативной памяти Aorus RGB стандарта DDR4.

Об этом сообщает Overclockers.

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Стоит отметить, что сначала в продажу поступит набор Aorus RGB, который состоит из двух 8-гигабайтных планок DDR4-3200 и пары модулей-пустышек Infused Demo Module, которые должны украсить пустые слоты на материнской плате. Формула задержек выглядит 16-18-18-38, а штатное напряжение равно 1,35 В. К сильным сторонам комплекта производитель относит использование микросхем Samsung B-die и радиаторов из 2-миллиметрового алюминия, поддержку оверклокерских профилей Intel XMP 2.0 и пожизненную гарантию .



Одной из главных особенностей новой памяти, как нетрудно догадаться из названия, стало наличие светодиодной RGB-подсветки. Свечение как "настоящих" планок, так и модулей-пустышек можно синхронизировать с другими компонентами системы через утилиту RGB Fusion.



Что касается рекомендованной стоимости 16-гигабайтного комплекта памяти Aorus RGB DDR4-3200 сейчас никакой информации не поступило.

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