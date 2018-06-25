Компания TSMC начала производство 7-нм процессоров

Председатель тайваньской компании TSMC объявил о начале производства процессоров на 7-нанометровой архитектуре по коммерческим заказам. Так что совсем скоро новые процессоры дебютируют в смартфонах и планшетах.

Об этом сообщает 4pda.

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Всего компания разработала около 50 дизайнов чипов 7-нанометровой технологии. В них используются элементы машинного обучения, продвинутые GPU, системы криптографии и 5G-модемы.



Благодаря передовым разработкам TSMC планирует увеличить производство до 12 миллионов чипов в год, что на 9% больше по сравнению с 2017 годом, когда компания отгрузила 10,5 миллиона процессоров. Среди главных заказчиков фигурируют AMD, Bitmain, NVIDIA, Qualcomm и ряд других производителей.



Стоит отметить, что кроме чипов на 5-нанометровой архитектуре, компания начала разработку 5-нм техпроцесса, а первые решения от компании будут доступны уже в конце 2019 года.

Что такое TSMC?Это тайваньская компания, которая занимается изучением и производством полупроводниковых изделий. В настоящее время в компании работает более 20 тысяч человек по всему миру. TSMC имеет офисы в Китае, Индии, Японии, Южной Корее, Нидерландах, США и на Тайване. Среди клиентов компании такие крупные производители полупроводниковой продукции, как AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Apple, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel.

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