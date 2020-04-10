15:29
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Тимофей Милованов
      Екс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

      Кому выгодно искажать действительность? России, опоблоку и Коломойскому

      -
      Почему МВФ не враг Украины / Getty Images

      То что нужно МВФ, прежде всего нужно нам самим.

      Вчора був на телешоу на каналі ЗІК. Ведуча ставить глядачам маніпулятивне питання: "Тиск МВФ: вибір між незалежністю та дефолтом".

      Рекомендуємо! Шкідливі поради від Коломойського

      Звичайно, 96% аудиторії кажуть, що незалежність важливіше. Фіг з ним, з тим дефолтом. Бідність якось переживемо. Головне, щоб не було МВФ, який від нас щось там вимагає.

      Але ж все навпаки. Саме дефолт може привести до втрати незалежності. Саме дефолт підштовхує нас в обійми олігархів та Росії. І саме дефолт вигідний тим, хто хоче вкрасти у нас європейське майбутнє.

      МВФ нічого у нас не вимагає. МВФ каже: якщо вам потрібні гроші, то гарантуйте, що вони не попадуть в руки тих самих людей, які хочуть дефолту. В руки тих людей, які вже вкрали більше 17 тис. грн в кожного працюючого українця. Прийміть "антиколомойський" закон.

      МВФ не вимагає ринку землі чи, бодай боже, продажу. Ринком землі займається Світовий банк. А Світовий банк хоче переконатись, що землю не розкрадуть під час "впровадження" ринку землі. Світовий банк не за продаж землі, а проти безоплатної приватизації землі "ізбраним". А саме так відбувається зараз. Державна земля виводиться безоплатно (насправді ні, за хабарі). Тому Світовий банк каже, що якщо землю вже і так приватизовують, то давайте робити це прозоро і відкрито. Не за хабарі чиновникам, а за плату державі. Не тому, у кого кращі політичні зв'язки, а тому хто готовий більше заплатити в бюджет, тобто українцям. І якщо Світовий банк каже МВФ, що тіньовий грабіж державної землі буде припинено, то МВФ ок з цим.

      Те що потрібно МВФ, перш ща все потрібно нам самим. Але нами маніпулюють і розповідають про те, що МВФ ворог і щось там вимагає.

      Читайте також: "Плівки Єрмака": важливі питання про фігурантів справи

      Вороги насправді інші – корупціонери, олігархи, та Росія. Це ті сили, яки тримають Україну в заручниках вже 30 років. І не дають нам розвиватись. І велику частину в цій боротьбі відіграють продажні засоби масової інформації. Які просто дурять людей. Нічого, пройде і це. І правда переможе.

      Автор: Тимофей Милованов
      Теги: Новости политики Публикации СМИ Всемирный банк Игорь Коломойский Российская пропаганда МВФ Оппозиционный блок Дефолт в Украине Дефолт Рынок земли Банки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:07 Вербное воскресенье: как украинцам праздновать в условиях карантина
      Інна Жолобович
      сегодня , 12:00 "Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела
      Юрій Бутусов