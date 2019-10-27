Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются

Все свои. Как в итальянской мафии, куда берут только кровных родственников. Так сейчас выглядят гуманитарные неправительственные организации в Луганске.

Конкурс это лишь формальность. На словах было 20 человек на место, но победил тот, кто ближе по крови – сын или жена сына, или племянник, дочь подруги... То есть власть строится по принципу "я его из грязи вытащила, отмыла, пусть скажет мне за это спасибо".

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Давайте представим, что вы остро нуждались в деньгах, в работе, в еде, да, практически во всем после длительной безработицы. И тут вам звонит знакомая с детства тетя Галя (назовем ее так) и говорит, что для вас есть работа. Не пыльная, за деньги. Опыт или диплом не нужны вовсе, а главное условие – преданность. Получив деньги и стабильность, вы готовы для этой знакомой с детства тети Гали сделать буквально все. Будете выполнять ее поручения, докладывать обо всем, что видите и слышите, а она будет вас раньше отпускать, иногда просто разрешать не выйти... И все будут молчать, потому что знают, что с вами и с ней лучше не связываться, а держать вас лучше в друзьях, но на расстоянии.

И кроме вас таких вот еще благодарных наберется десятка два. Одному она помогла, а с этой когда-то отдыхала на море, и взяла ее к себе под пенсию, когда с таким образованием и в таком возрасте уже не берут никуда. Она тот еще начальник – хорошо знает, как привязать к себе. Одному помогает, другому создает иллюзию помощи, и постоянно повторяет, что их больше никуда не возьмут, радуйтесь, мол, что вас хоть сюда пристроили. Строится все на наушничестве и раболепии. Она – королева, они – ее рабы.

Случайных людей там не бывает, чтобы не видели лишнего, не сказали кому-то чего-то, не выведали ненароком. И при этом есть глянцевая картинка конкурсов, собеседований, все по формальному признаку, где побеждает, конечно, сын, потому что он опередил двадцать предыдущих конкурсантов. Все ловко и мягко убираются, кто пришел до нее – находится тысяча причин и создаются такие условия, при которых лучше уйти. Или ты будешь розы у нее дома окапывать, петь хвалебные оды, или уйдешь сам.

Если работал при украинской власти, при "новой", со своими знаниями и опытом ты не приживешься никогда. "Власть республики" пишут свою историю, им неважно, что ты делал раньше, кем был. Для них не имеет значения твой опыт, потому что это время – их звездный час. Они всю свою жизнь были за кем-то, все свою жизнь ждали и верили, что их… достанут из грязи, отмоют и дадут работу. Они хотели этого так сильно, что когда это исполнилось, строят власть намертво. Вокруг все свои. В правительстве все прикормлены. Для каждого несогласного есть или кнут, или пряник – всегда можно или пригрозить, или договориться полюбовно. И еще есть система запугивания местным "Бабаем" – "МГБ", в котором на каждого что-то да найдется. Такая вот она, новая реальность. А с экрана телевизора глянцевая картинка, образцовая, на загляденье.

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