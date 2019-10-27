12:16
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Ольга Черненко

      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются

      45
      В Луганске укореняются династии
      В Луганске укореняются династии / Фото из открытых источников

      Все свои. Как в итальянской мафии, куда берут только кровных родственников. Так сейчас выглядят гуманитарные неправительственные организации в Луганске.

      Конкурс это лишь формальность. На словах было 20 человек на место, но победил тот, кто ближе по крови – сын или жена сына, или племянник, дочь подруги... То есть власть строится по принципу "я его из грязи вытащила, отмыла, пусть скажет мне за это спасибо".

      Интересно: Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?

      Давайте представим, что вы остро нуждались в деньгах, в работе, в еде, да, практически во всем после длительной безработицы. И тут вам звонит знакомая с детства тетя Галя (назовем ее так) и говорит, что для вас есть работа. Не пыльная, за деньги. Опыт или диплом не нужны вовсе, а главное условие – преданность. Получив деньги и стабильность, вы готовы для этой знакомой с детства тети Гали сделать буквально все. Будете выполнять ее поручения, докладывать обо всем, что видите и слышите, а она будет вас раньше отпускать, иногда просто разрешать не выйти... И все будут молчать, потому что знают, что с вами и с ней лучше не связываться, а держать вас лучше в друзьях, но на расстоянии.

      И кроме вас таких вот еще благодарных наберется десятка два. Одному она помогла, а с этой когда-то отдыхала на море, и взяла ее к себе под пенсию, когда с таким образованием и в таком возрасте уже не берут никуда. Она тот еще начальник – хорошо знает, как привязать к себе. Одному помогает, другому создает иллюзию помощи, и постоянно повторяет, что их больше никуда не возьмут, радуйтесь, мол, что вас хоть сюда пристроили. Строится все на наушничестве и раболепии. Она – королева, они – ее рабы.

      Случайных людей там не бывает, чтобы не видели лишнего, не сказали кому-то чего-то, не выведали ненароком. И при этом есть глянцевая картинка конкурсов, собеседований, все по формальному признаку, где побеждает, конечно, сын, потому что он опередил двадцать предыдущих конкурсантов. Все ловко и мягко убираются, кто пришел до нее – находится тысяча причин и создаются такие условия, при которых лучше уйти. Или ты будешь розы у нее дома окапывать, петь хвалебные оды, или уйдешь сам.

      Если работал при украинской власти, при "новой", со своими знаниями и опытом ты не приживешься никогда. "Власть республики" пишут свою историю, им неважно, что ты делал раньше, кем был. Для них не имеет значения твой опыт, потому что это время – их звездный час. Они всю свою жизнь были за кем-то, все свою жизнь ждали и верили, что их… достанут из грязи, отмоют и дадут работу. Они хотели этого так сильно, что когда это исполнилось, строят власть намертво. Вокруг все свои. В правительстве все прикормлены. Для каждого несогласного есть или кнут, или пряник – всегда можно или пригрозить, или договориться полюбовно. И еще есть система запугивания местным "Бабаем" – "МГБ", в котором на каждого что-то да найдется. Такая вот она, новая реальность. А с экрана телевизора глянцевая картинка, образцовая, на загляденье.

      Читайте также: Письмо из Луганска: дело не только в войне…

      blog_ava
      Прогноз погоды на 27 октября: осень еще подарит тепло
      сегодня
      992
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Луганска Публикации Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      сегодня , 12:00 Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      Ольга Черненко 44
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сегодня , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 199
      Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе
      сегодня , 08:00 Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 726
      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      26 октября , 22:00 Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      Блог Медіа 1284
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      26 октября , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 11170
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук