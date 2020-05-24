Новости о коронавирусе 24 мая: когда откроют ТРЦ в Киеве, уникальная полоса NYT

В Киеве рассказали, когда ТРЦ откроют двери для посетителей. Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам. В Бразилии значительно возросло количество умерших от COVID-19. США и Китай – на грани холодной войны из-за пандемии. The New York Times опубликовало тысячу имен погибших от коронавируса на первой полосе. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 24 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 24 мая коронавирусом в Украине заболели 20 986 человек.

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За последние сутки подтвердили 406 новых случаев COVID-19. 12 человек умерли, 179 больных выздоровели. Общее количество летальных случаев – 617. 7 099 людей вылечились от коронавируса.

Главное о распространении коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 069 медработников, за последние сутки заболели 69 человек . Из них 744 находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Сейчас 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса около 1800 медработников смогли побороть болезнь.

за последние сутки заболели . Из них находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Сейчас 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса около 1800 медработников смогли побороть болезнь. В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 62 человека. За последние сутки резко возросло количество инфицированных военнослужащих, обнаружили 14 новых случаев. Всего в ВСУ от коронавируса умерли 2 человека.

Распространения коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область — 889 (472 выздоровели);

Волынская область — 771 (182 выздоровели);

Днепропетровская область — 869 (191 выздоровел);

Донецкая область — 143 (57 выздоровели);

Житомирская область — 626 (284 выздоровели);

Закарпатская область — 1061 (265 выздоровели);

Запорожская область — 410 (226 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 1277 (637 выздоровели);

город Киев — 2623 (358 выздоровели);

Киевская область — 1419 (291 выздоровели);

Кировоградская область — 473 (358 выздоровели);

Луганская область — 43 (34 выздоровели);

Львовская область — 1333 (276 выздоровели);

Николаевская область — 280 (117 выздоровели);

Одесская область — 827 (128 выздоровели);

Полтавская область — 266 (235 выздоровели);

Ровненская область — 1417 (561 выздоровел);

Сумская область — 166 (112 выздоровели);

Тернопольская область — 1115 (778 выздоровели);

Харьковская область — 910 (208 выздоровели);

Херсонская область — 177 (139 выздоровели);

Хмельницкая область — 346 (99 выздоровели);

Черкасская область — 388 (256 выздоровели);

Черновицкая область — 3028 (798 выздоровели);

Черниговская область — 129 (46 выздоровели).

Главные новости коронавируса в Украине за 24 мая

Когда в Киеве откроют ТРЦ и фудкорты: вероятная дата

Хоть в Киеве не ослабили карантин с 22 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации, вскоре в столице могут открыться крупные ТРЦ. Вероятнее всего, это произойдет уже в среду, 27 мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с представителями Украинского совета торговых центров.

Позволить функционирования в ТРЦ площадок с едой, так называемых фудкортов и зон развлечений в Киеве, да и по стране в целом, пока не могут. Именно в развлекательных зонах и на фудкортах происходит большое скопление людей, в котором трудно контролировать соблюдение противоэпидемических норм.

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Чехия возобновила выдачу рабочих виз для украинцев

Чешская экономика нуждается в украинских работниках. После переговоров между Чехией и Украиной удалось возобновить процесс выдачи рабочих виз. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел уже в понедельник, 25 мая.

Сейчас прямо на территории Чехии смогут подать заявление на продление права на проживание украинские специалисты в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники.

Новости о коронавирусе в мире за 24 мая

Статистика коронавируса в мире

Всего в мире 5 417 932 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 344 196 человек. Зато 2 254 334 больных уже выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США - 1 666 828;

Бразилия – 349 113;

Россия – 344 481;

Испания – 282 370;

Великобритания – 257 154.

Главное о коронавирусе в мире

Украинским студентам открыли въезд в Польшу

В Польше ослабили карантин и открыли границы для въезда иностранных студентов, которые там учатся. В частности, это касается и украинских граждан.

Список иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина:

международные автоперевозчики, которые едут транзитом через Польшу;

ученики и студенты, которые учатся в Польше;

граждане других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда по Польше транзитом. Одновременно они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы.

Открыть границы в Польше могут уже с 15 июня. Однако для этого нужно, чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась хотя бы на текущем уровне.

Коронавирус свирепствует в Бразилии

Бразилия обошла Россию и вышла на 2 место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 24 мая в Бразилии зафиксировано 347 398 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Бразилии от коронавируса умерло 965 человек. А новых случаев заражения – более 16,5 тысяч.

Несмотря на это, президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения карантина в стране. Из-за этого у него возникли споры с министром здравоохранения Энрике Мандету, которого он уволил. Пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку. Сейчас в стране за здравоохранение отвечает Эдуардо Пазуелло.

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Китай и США находятся на грани новой холодной войны

Противостояние между США и Китаем на фоне пандемии коронавируса набирает обороты. Официальный Пекин считает, что определенные американские политики намеренно обостряют отношения между странами и что это может привести к плохим последствиям. В США сейчас популярны клевета и теории заговора, которые выдвигают против Китая. Об этом говорится в Твиттере пресс-службы МИД Китая.

China and the US have different social systems, but this is the result of the different choices made by our people, which we must respect. It's also true that we have many disagreements, but that doesn’t preclude cooperation. — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 24, 2020

На первой полосе NYT – список погибших от COVID-19

Количество летальных случаев от коронавируса в США приблизилось к 100 000. Издание The New York Times отдало первую полосу для публикации тысячи имен жертв COVID-19 и их коротких некрологов. Журналисты изучали местную прессу, чтобы найти краткую информацию о тех, кто потерял жизнь из-за коронавируса.

Как отметил главный редактор издания Марк Лэйси, даже через века люди смогут взглянуть на список и понять, насколько масштабными были потери от смертоносного вируса.

Интересно! Это впервые почти за четыре десятка лет первая страница NYT вышла без изображения.

Карантин как вдохновение

Первая полоса издания / Фото The New York Times

Художница из Гонконга Анджела Уй изготавливает картины необычным способом. Материалом для создания работ художница выбрала туалетную бумагу. На такую идею подтолкнул женщину ажиотажный спрос на нее в начале пандемии COVID-19. Свои рисунки Анджела производит в традиционной манере династии Тан, которая правила в 7 веке до нашей эры. Причудливые бело-голубые драконы, цветы и растения имеют большой спрос, несмотря на то, что один рулон стоит 45 долларов.

Смотрите фото картин на туалетной бумаге:

Исследования коронавируса

Когда конец пандемии?

Ученые провели исследование, которое помогло выяснить, когда же закончится пандемия COVID-19. Согласно результатам, смертоносная болезнь грозит людям еще относительно недолго.Исследователи заявили, что ожидать окончания пандемии стоит осенью, сообщает издание Daily Mail.

Пандемия COVID-19 в разных странах закончится в разное время: