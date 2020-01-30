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      Коронавирус: оптимистический и апокалиптический сценарии

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      Жесткие меры — правильны / cnbc

      К 29 января количество смертей от "уханьского" коронавируса перевалило за сотню человек, а число заболевших превысило 6 тысяч.

      Предыдущая похожая по масштабу вспышка произошла в 2003-м, тогда коронавирус Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) привел к смерти 774 человек (при чуть более 8 тыс. заболевших). По всей видимости, сейчас масштаб вспышки SARS воспринимается как чуть ли не оптимистический сценарий развития событий. "Апокалиптический" сценарий – эпидемия "испанки" в начале ХХ века, когда заболели около 500 млн человек по всему миру и умерло, по разным оценкам, от 20 до 50 млн, пока считается нереалистичным.

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      Вспышка пневмонии неизвестного происхождения впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. 7 января власти КНР признали, что заболевание вызвано коронавирусом novel coronavirus (2019-nCoV). К семейству коронавирусов относятся вирусы, вызывающие обыкновенную простуду, а также вызвавшие предыдущие вспышки Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) в 2003-м и Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) в 2012-м.

      До сих пор было известно шесть коронавирусов, способных инфицировать людей, 2019-nCoV – седьмой.

      Как правило, коронавирусы заражают животных, в основном летучих мышей. Но иногда они могут преодолевать видовые барьеры и вызывать зоонозные инфекции у людей, то есть заражение человека от животных. Исследование предыдущих вспышек показало, что вирус SARS передался человеку от диких кошек вивер, а MERS – от верблюдов-дромедаров.

      Происхождение 2019-nCoV пока неизвестно. На сайте ВОЗ отсутствуют предположения о возможном источнике вируса. По версии Института вирусологии Уханя, возможным резервуаром для 2019-nCoV являются летучие мыши. По другим данным, вирус передался от змей. Большинство из заразившихся в начале вспышки являлись работниками Хуананьского рынка морепродуктов в Ухани. На нем, кроме традиционных свинины, говядины, курятины и баранины, а также рыбы и морепродуктов, продавался широкий спектр диких животных для приготовления в пищу, включая кошек вивер, собак, лис, крокодилов, волчат, гигантских саламандр, коал, обезьян, змей, павлинов, крыс, летучих мышей, мышей, бобров, дикобразов и т.д.

      Кулинарная экстравагантность китайцев (особенно живущих на юге) хорошо известна. До последних событий власти смотрели сквозь пальцы на потребление в пищу диких, зачастую внесенных в Красную книгу, животных. Для китайцев угостить кого-нибудь павлином или летучей мышью – показатель статуса. Например, можно таким странным для европейца способом удивить партнеров по бизнесу. Вдобавок ко всему дикие животные часто продаются "гурманам" живыми, и в таком же виде иногда и съедаются.

      Например, в китайской сети популярно видео с трапезой "Три писка" – живого поедания палочками трех мышат, запиваемых белым вином (видимо, это уже влияние Запада).

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      Учитывая столь неразборчивую кулинарную культуру, разнообразные конспирологические версии появления уханьского вируса кажутся излишними (вроде слухов о бактериологическом оружии, чуме и т.п.). Скорее, стоит задать вопрос, почему вспышки подобного масштаба появляются так редко?

      Дело в том, что преодоление видового барьера требует от вируса определенной "гибкости" – чаще всего, даже попав в организм человека и вызвав в нем симптомы заболевания, вирус обладает ограниченной способностью передаваться от человека к человеку. Но 2019-nCoV оказался способным на это.

      И здесь возникают два главных медицинских вопроса.

      Первый – насколько вирус заразен? И второй – насколько он опасен для жизни и здоровья человека?

      На оба этих вопроса пока точного ответа нет. В любом случае, при существующей неопределенности предпринимаемые властями КНР жесткие меры (остановка общественного транспорта, "блокада" городов, принудительное ношение масок и т.п.) правильны.

      В отношении опасности инфекции данных тоже пока мало. Согласно опубликованной 24 января статье, в наиболее авторитетном медицинском издании в мире, журнале The Lancet, из когорты 41 исследованных пациента в итоге умерло шестеро (15%). Но надо учитывать массу побочных факторов. Так, под наблюдение врачей попали уже тяжелые случаи (легкие случаи могли вообще остаться незамеченными), средний возраст в когорте был относительно высоким (49 лет), у многих имелись сопутствующие заболевания (диабет, проблемы с сердцем и т.п.).

      Кроме того, за пределами Ухани вроде бы вирус ведет себя менее агрессивно (иногда вирусы мутируют в сторону "приспособления" к организму хозяина). Поэтому, как отмечают издатели The Lancet в редакционной статье, скорее всего реальная смертность от вируса значительно ниже. Но все равно поводов для того, чтобы расслабляться, нет.

      Веселого мало и для экономики

      Первым страдает транспортный сектор, из-за понятных ограничений в передвижении. Это прежде всего потери для операторов наземного транспорта и авиалиний. Меньше передвижений – меньше траты на топливо. Из-за этого падают цены на энергоресурсы (впрочем, умеренно).

      Страдает и туристический сектор

      В Китае вспышка вируса пришлась на местный Новый год, когда сотни миллионов людей отправляются с городской работы к родственникам в деревню, либо просто путешествуют. В прошлом году новогодняя неделя принесла туротрасли более $40 млрд, 2% квартального ВВП. Сейчас, понятно, не до путешествий. Проседает и розничная торговля, особенно дискреционная.

      Если дела ухудшатся, есть вероятность нарушения производственных цепочек.

      У той же Apple два подрядчика находятся в Ухани, который является крупным промышленным хабом. Пока, впрочем, есть шанс, что ущерб от вируса будет умеренным, не более чем от SARS, в районе $50 млрд. Но для этого требуется как удача (низкая заразность и смертность), так и решительные и грамотные действия китайских (и уже не только) властей.

      Источник: Новая газета

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Публикации Новости политики Китай
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