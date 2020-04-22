Новости коронавируса 22 апреля: план выхода Украины из карантина и новая вспышка в Китае
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 апреля. Украина продлила карантин до 11 мая. С 12 мая возможно ослабление ограничений. Правительство говорит привыкать жить в новых условиях – на борьбу с коронавирусом могут уйти годы. Учебный год закончится дистанционно. В китайской провинции 2 тысячи новых подозрений на COVID-19.
Новости о коронавирусе в Украине 22 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 6 592 случая COVID-19 (из них 467 – за последние сутки). 174 человека умерли от коронавируса, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 424 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 1053 случая (34 выздоровели, 16 смертей);
- Киев – 989 случаев (39 выздоровели, 19 смертей);
- Ивано-Франковская область – 589 случаев (27 выздоровели, 37 смертей);
- Тернопольская область – 471 случай (34 выздоровели, 7 смертей);
- Киевская область – 390 случаев (32 выздоровели, 11 смертей);
- Ровненская область – 353 случая (22 выздоровели, 11 смертей);
- Винницкая область – 349 случаев (18 выздоровели, 1 смерть);
- Житомирская область – 287 случаев (1 выздоровел, 6 смертей);
- Львовская область – 274 случая (29 выздоровели, 10 смертей);
- Кировоградская область – 251 случай (25 выздоровели, 13 смертей);
- Закарпатская область – 218 случаев (16 выздоровели, 6 смертей);
- Черкасская область – 206 случаев (34 выздоровели);
- Волынская область – 176 случаев (13 выздоровели, 4 смерти);
- Одесская область – 148 случаев (3 выздоровели, 1 смерть);
- Запорожская область – 141 случай (20 выздоровели, 3 смерти);
- Днепропетровская область – 150 случаев (9 выздоровели, 1 смерть);
- Полтавская область – 116 случаев (12 выздоровели, 1 смерть);
- Сумская область – 86 случаев (23 выздоровели, 4 смерти);
- Харьковская область – 82 случая (6 выздоровели, 1 смерть);
- Херсонская область – 72 случая (9 выздоровели, 1 смерть);
- Хмельницкая область – 54 случая (5 выздоровели, 3 смерти);
- Николаевская область – 82 случая;
- Луганская область – 26 случаев (3 выздоровели);
- Донецкая область – 16 случаев (7 выздоровели, 1 смерть);
- Черниговская область – 13 случаев (3 выздоровели, 1 смерть).
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- Коронавирус подтвердили у 1245 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины подтвердили 43 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Четверо уже выздоровели.
- За рубежом от COVID-19 лечится 151 украинец. 54 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Человечеству нужно учиться жить в новых условиях, приспосабливаться к ограничениям. На борьбу с коронавирусом может уйти два года, считает премьер Денис Шмыгаль. Пока не будет естественного иммунитета или вакцины, жизнь не будет такой, как раньше.
- В Украине стартует тестирование отечественного препарата, который должен облегчать течение симптомов COVID-19. Лекарства планируют применять не только для лечения, но и для профилактики.
- В Украине продлили карантин до 11 мая. С этой даты правительство может начать ослаблять ограничения. Но для этого есть два условия: в течение 10 дней процент выявленных случаев должен быть неизменным или колебаться в пределах 5%; больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. Пик эпидемии ожидают 2–8 мая. Если в дальнейшем все будет хорошо, 12 мая наступает "День К" – день выхода из карантина. Начнут открывать парки, скверы, торговые склады с небытовыми товарами, частично заработает сфера услуг. В целом Украина будет выходить из карантина в 5 этапов.
- Некоторые послабления все же есть. Правительство разрешило донорам крови ездить на городском транспорте. Отдельным категориям работников позволили работать без обязательного медосмотра, срок прохождения которого приходится на карантин.
- Кабмин будет регулировать цены на 10 продуктов, в частности гречку, сахар, хлеб, яйца, а также на 20 средств индивидуальной защиты, 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков. Полный список здесь. Продавцы будут обязаны декларировать за месяц повышение цен на 15% и более.
- И еще несколько решений правительства. ФЛП будут выплачивать пособие на детей в размере прожиточного минимума во время карантина. Кабмин установил размер пособия в случае вынужденного сокращения – две трети оклада (кстати, по расчетам правительства, более 2 миллиона украинцев потеряли работу во время карантина). Срок возможной задолженности по выплате коммуналки увеличили до трех месяцев. "Карантинная" выплата 1000 гривен пенсионерам не будет учитываться при расчете субсидии.
- Правительство разрабатывает поэтапный запуск общественного транспорта. На первом этапе для всех заработает городской транспорт, однако сохранится социальная дистанция. На втором этапе запустят междугородный и межобластной транспорт. И только на третьем этапе восстановят железнодорожные и авиаперевозки. Границы в Украине откроют нескоро.
- Церкви перенесли поминальные дни на начало июня. Однако почтить умерших можно и сейчас, как это сделать – рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний. В эти дни стоит помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой.
- Вспышка коронавируса в доме престарелых в селе Барыш на Тернопольщине. Там инфицировано 22 человека. Заведение закрыли на карантин – за закрытыми дверями остались 18 стариков и 8 работников. Ситуацию осложняет то, что дом почти не обеспечен медоборудованием для лечения больных коронавирусом.
- В общежитии в Вишневом на Киевщине уже 48 больных коронавирусом. Всего там проживает 300 человек. Анализы части жителей еще не исследовали. Напомним, после первой смерти в доме не проводили никаких противоэпидемических мер и сказали жителям, что "все хорошо".
- В Киеве закрыли на карантин еще один монастырь. В Покровском Голосеевском мужском монастыре обнаружили 12 случаев COVID-19.
- На Прикарпатье 3 больницы прекратили принимать больных COVID-19. В родильном доме Калуша заболели 14 медработников. В центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска нет свободных мест, а в первой городской больнице не хватает медперсонала. Ивано-Франковская область возглавляет антирейтинг по количеству смертей от коронавируса.
- Суд оправдал туристов с Бали, сбежавших из обсервации из отеля "Казацкий". Протоколы нарушителям выписали до того, как постановление правительства о карантинных ограничениях вступило в силу.
- ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро для противодействия коронавирусу. ООН выделит нашей стране 140 миллионов долларов. Ну и еще Ярославский. Бизнесмен решил взять пример с президента и объявил вознаграждение тому, кто разработает вакцину от коронавируса. Обещает на гривну меньше, чем президент – 999 999 гривен.
- Из-за карантина учебный год в Украине завершится дистанционно. Школьников будут оценивать на основе баллов, которые ученики получили до введения карантина, и оценок, которые дети получают во время дистанционного обучения. Закрепление материала запланировано на начало следующего учебного года.
Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире за 22 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 2 608 463 случая COVID-19. 182 115 человек умерли от коронавируса, 713 830 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (829 392), Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (149 401).
- В США резко возросло количество умерших – почти 3 тысячи смертей за сутки. Журналисты узнали, что COVID-19 начал распространяться в США и убивать на несколько недель раньше, чем считали ранее. Штаты выделят на борьбу с коронавирусом 484 миллиарда долларов.
- В Китае новая вспышка коронавируса. В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, COVID-19 подозревают у 2 тысяч человек. В России, кстати, около 58 тысяч больных и полтысячи погибших.
- Минздрав Великобритании объявил, что страна уже достигла пика эпидемии. В стране свыше 133 тысяч больных и более 18 тысяч жертв COVID-19.
- Испания не будет принимать туристов до конца пляжного сезона. В отношении остальных стран Евросоюза – пока не известно.
- В Италии за сутки выздоровело рекордное количество людей за все время пандемии – 2943.
- ВОЗ призывает Беларусь закрыться на карантин. Но Лукашенко до сих пор не прислушивается к ним. В стране уже более 7 тысяч больных. Вспышку COVID-19 зафиксировали среди хоккеистов. Заболели 23 спортсмена из топ-клуба "Неман", изолировали уже двух хоккеистов из команды Лукашенко.
- Количество больных в Польше превысило 10 тысяч. В начале недели страна ослабила карантин, в частности, людям разрешили посещать парки. Пока это никак не повлияло на статистику заболеваемости – количество новых случаев стабильно увеличивается. В мае соседка Украины уже планирует открыть отели.
- Румыния с 15 мая отменит ряд ограничений, в частности по передвижению граждан. Однако введет обязательный масочный режим.
- В бразильском городе Манаус экскаваторы копают братские могилы для умерших от COVID-19. Там ежедневно хоронят более 100 человек.
- В ООН прогнозируют в мире "голод библейского масштаба". Такие проблемы могут возникнуть у около 30-ти развивающихся стран.
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- В США одобрили тесты на коронавирус для самостоятельного использования. Их можно сделать дома, без помощи медиков.
- В Германии начали испытывать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях.
- У двоих китайских врачей с коронавирусом потемнела кожа. Ученые считают, что из-за повреждения печени у них мог начаться гормональный дисбаланс.
- Одно из исследований говорит, что самый распространенный способ зараження коронавирусом – долгое и близкое общение с больным COVID-19.
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