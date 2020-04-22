Новости коронавируса 22 апреля: план выхода Украины из карантина и новая вспышка в Китае

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 апреля. Украина продлила карантин до 11 мая. С 12 мая возможно ослабление ограничений. Правительство говорит привыкать жить в новых условиях – на борьбу с коронавирусом могут уйти годы. Учебный год закончится дистанционно. В китайской провинции 2 тысячи новых подозрений на COVID-19.