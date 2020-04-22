Новини про коронавірус 22 квітня: план виходу України з карантину та новий спалах у Китаї

Новини про коронавірус в Україні та світі 22 квітня

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 квітня. Україна продовжила карантин до 11 травня. З 12 травня можливе послаблення обмежень. Уряд каже звикати жити в нових умовах – на боротьбу з коронавірусом можуть піти роки. Навчальний рік закінчиться дистанційно. У китайській провінції 2 000 нових підозр COVID-19.