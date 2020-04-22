Новини про коронавірус 22 квітня: план виходу України з карантину та новий спалах у Китаї
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 квітня. Україна продовжила карантин до 11 травня. З 12 травня можливе послаблення обмежень. Уряд каже звикати жити в нових умовах – на боротьбу з коронавірусом можуть піти роки. Навчальний рік закінчиться дистанційно. У китайській провінції 2 000 нових підозр COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні 22 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 6 592 випадки COVID-19 (з них 467 – за останню добу). 174 людини померли від коронавірусу, з них 90 чоловіків та 84 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 424 людини одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область – 1053 випадки (34 одужали, 16 смертей);
- Київ – 989 випадків (39 одужали, 19 смертей);
- Івано-Франківська область – 589 випадків (27 одужали, 37 смертей);
- Тернопільська область – 471 випадок (34 одужали, 7 смертей);
- Київська область – 390 випадків (32 одужали, 11 смертей);
- Рівненська область – 353 випадки (22 одужали, 11 смертей);
- Вінницька область – 349 випадків (18 одужали, 1 смерть);
- Житомирська область – 287 випадків (1 одужав, 6 смертей);
- Львівська область – 274 випадки (29 одужали, 10 смертей);
- Кіровоградська область – 251 випадок (25 одужали, 13 смертей);
- Закарпатська область – 218 випадків (16 одужали, 6 смертей);
- Черкаська область – 206 випадків (34 одужали);
- Волинська область – 176 випадків (13 одужали, 4 смерті);
- Одеська область – 148 випадків (3 одужали, 1 смерть);
- Запорізька область – 141 випадок (20 одужали, 3 смерті);
- Дніпропетровська область – 150 випадків (9 одужали, 1 смерть);
- Полтавська область – 116 випадків (12 одужали, 1 смерть);
- Сумська область – 86 випадків (23 одужали, 4 смерті);
- Харківська область – 82 випадки (6 одужали, 1 смерть);
- Херсонська область – 72 випадки (9 одужали, 1 смерть);
- Хмельницька область – 54 випадки (5 одужали, 3 смерті);
- Миколаївська область – 82 випадки;
- Луганська область – 26 випадків (3 одужали);
- Донецька область – 16 випадків (7 одужали, 1 смерть);
- Чернігівська область – 13 випадків (3 одужали, 1 смерть).
Варто знати Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
- Коронавірус підтвердили у 1245 медиків в Україні.
- У Збройних силах України підтвердили 43 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. Четверо вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 151 українець. 54 наших громадян одужали, 7 померли.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Людству потрібно вчитися жити в нових умовах, пристосовуватися до обмежень. На боротьбу з коронавірусом може піти два роки, вважає прем'єр Денис Шмигаль. Поки не буде природнього імунітету або вакцини, життя не буде таким, як раніше.
- В Україні стартує тестування вітчизняного препарату, який повинен полегшувати перебіг симптомів COVID-19. Ліки планують застосовувати не лише для лікування, а й для профілактики.
- В Україні продовжили карантин до 11 травня. З цієї дати уряд може почати послаблювати обмеження. Але для цього є дві умови: протягом 10 днів відсоток виявлених випадків має бути незмінним або коливатися в межах 5%; лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%. Пік епідемії очікують 2 – 8 травня. Якщо надалі все буде добре, 12 травня настає "День К" – день виходу з карантину. Почнуть відкривати парки, сквери, торгові зклади з непобутовими товарами, частково запрацює сфера послуг. Загалом Україна виходитиме з карантину у 5 етапів.
- Деякі послаблення все ж є. Уряд дозволив донорам крові їздити міським транспортом. Окремим категоріям працівників дозволили працювати без проходження обов'язкого медогляду, термін проходження якого припадає на карантин.
- Кабмін регулюватиме ціни на 10 продуктів, зокрема гречку, цукор, хліб, яйця, а також на 20 засобів індивідуального захисту, 7 лікарських засобів й 11 видів антисептиків. Повний список тут. Продавці будуть зобов'язані декларувати за місяць підвищення цін на 15% і більше.
- І ще кілька рішень уряду. ФОПам виплачуватимуть допомогу на дітей в розмірі прожиткового мінімуму під час карантину. Кабмін встановив розмір допомоги в разі вимушеного скорочення – дві треті окладу (до речі, за розрахунками уряду, понад 2 мільйони українців втратили роботу під час карантину). Термін можливої заборгованості з виплати комуналки збільшили до трьох місяців. "Карантинна" виплата 1000 гривень пенсіонерам не буде враховуватися при розрахунку субсидії.
- Уряд розробляє поетапний запуск громадського транспорту. На першому етапі запрацює для всіх міський транспорт, однак збережеться соціальна дистанція. На другому етапі запустять міжміський та міжобласний транспорт. І лише на третьому етапі відновлять залізничні та авіаперевезення. Кордони в Україні відкриють не скоро.
- Церкви перенесли поминальні дні на початок червня. Однак вшанувати померлих можна і зараз, як це зробити – розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній. У ці дні варто помолитися вдома за померлих рідних та подати онлайн-записки за упокій.
- Спалах коронавірусу в будинку для літніх людей в селі Бариш на Тернопільщині. Там інфіковано 22 людини. Заклад закрили на карантин – за зачиненми дверима залишились 18 стареньких та 8 працівників. Ситуацію ускладнює те, що будинок майже не забезпечений медобладнанням для лікування хворих на коронавірус.
- У гуртожитку у Вишневому на Київщині вже 48 хворих коронавірусом. Загалом там проживає 300 людей. Аналізи частини жителів ще не дослідили. Нагадаємо, після першої смерті в будинку не проводили жодних протиепідемічних заходів і сказали мешканцям, що "все добре".
- У Києві закрили на карантин ще один монастир. У Покровському Голосiївському чоловiчому монастирі виявили 12 випадків COVID-19.
- На Прикарпатті 3 лікарні припинили приймати хворих на COVID-19. У пологовому Калуша захворіли 14 медпрацівників. У центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська немає вільних місць, а в першій міській лікарні бракує медперсоналу. Івано-Франківська область очолює антирейтинг за кількістю смертей від коронавірусу.
- Суд виправдав туристів з Балі, які втекли з обсервації з готелю "Козацький". Протоколи порушникам виписали до того, як постанова уряду про карантинні обмеження набрала чинності.
- ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу. ООН виділить нашій країні 140 мільйонів доларів. Ну і ще Ярославський. Бізнесмен вирішив взяти приклад з президента і оголосив винагороду тому, хто розробить вакцину від коронавірусу. Обіцяє на гривню менше, ніж президент – 999 999 гривень.
- Через карантин навчальний рік в Україні завершиться дистанційно. Школярів оцінюватимуть на основі балів, які учні отримали до запровадження карантину, та оцінки, які діти отримують під час дистанційного навчання. Закріплення матеріалу заплановане на початок наступного навчального року.
Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу
До теми Вакцинація під час карантину: що треба знати
Новини про коронавірус у світі за 22 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 2 608 463 випадки COVID-19. 182 115 людей померли від коронавірусу, 713 830 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (829 392), Іспанія (208 389), Італія (187 327), Франція (159 877) та Німеччина (149 401).
- У США різко зросла кількість померлих – майже 3 000 смертей за добу. Журналісти дізналися, що COVID-19 почав поширюватися в США і вбивати на кілька тижнів раніше, ніж вважали раніше. Штати виділять на боротьбу з коронавірусом 484 мільярди доларів.
- У Китаї новий спалах коронавірусу. У провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, COVID-19 підозрюють у 2 000 людей. В Росії, до речі, близько 58 000 хворих і півтисячі загиблих.
- МОЗ Великої Британії оголосило, що країна вже досягла піку епідемії. В країні понад 133 000 хворих і понад 18 000 жертв COVID-19.
- Іспанія не прийматиме туристів до кінця пляжного сезону. Щодо решти країн Євросоюзу – наразі не відомо.
- В Італії за добу видужала рекордна кількість людей за весь час пандемії – 2943.
- ВООЗ закликає Білорусь закритися на карантин. Та Лукашенко досі не прислухається до них. У країні вже понад 7 000 хворих. Спалах COVID-19 зафіксували серед хокеїстів. Захворіли 23 спортсмени з топ-клубу "Нєман", ізолювали вже двох хокеїстів з команди Лукашенка.
- Кількість хворих у Польщі перевищила 10 000. На початку тижня країна послабила карантин, зокрема, людям дозволили відвідувати парки. Наразі це ніяк не вплинуло на статистику захворюваності – кількість нових випадків стабільно збільшується. У травні сусідка Україна вже планує відкрити готелі.
- Румунія з 15 травня скасує низку обмежень, зокрема щодо пересування громадян. Однак запровадить обов'язковий масковий режим.
- У бразильському місті Манаус екскаватори копають братські могили для померлих від COVID-19. Там щоденно ховають понад 100 людей.
- В ООН прогнозують у світі "голод біблійного масштабу". Такі проблеми можуть виникнути у близько 30-ти країн, що розвиваються.
Дивіться також Карантин у Європі: як виглядають спорожнілі міста – фотопідбірка
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- У США схвалили тести на коронавірус для самостійного використання. Їх можна зробити вдома, без допомоги медиків.
- У Німеччині почали випробовувати вакцину проти коронавірусу COVID-19 на людях.
- У двох китайських лікарів з коронавірусом потемніла шкіра. Вчені вважають, що через пошкодження печінки у них міг початися гормональний дисбаланс.
- Одне із досліджень говорить, що найпоширеніший спосіб зараження коронавірусом – довге і близьке спілкування з хворим на COVID-19.
Читайте також
-
Рік Зеленського: в чому причина високих рейтингів президентасьогодні , 15:01
-
Скандал з фільмом "ДАУ": прокуратура відкрила справусьогодні , 20:20
-
Зеленський не виключає звільнення генпрокурора Венедіктовоїсьогодні , 17:00
-
Кернес відмовився виділяти гроші на доплату лікарям, які борються з COVID-19сьогодні , 17:32
-
Саакашвілі та Єрмак разом навчалися в інституті, – Омелянсьогодні , 19:44
-
Як призначатимуть держслужбовців найвищих рангів під час карантинусьогодні , 15:17