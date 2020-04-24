Новости о коронавирусе 24 апреля: 5 этапов выхода Украины из карантина, пик в Европе прошел

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 апреля. Правительство опубликовало 5 этапов выхода из карантина. В Украине могут запустить массовое тестирование на антитела, первая партия отечественных тестов уже поступила. В Германии уже начали такое тестирование. Пик эпидемии в большинстве стран Европы прошел. В Венесуэле из-за коронавируса начался голод.