Новости о коронавирусе 24 апреля: 5 этапов выхода Украины из карантина, пик в Европе прошел
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 апреля. Правительство опубликовало 5 этапов выхода из карантина. В Украине могут запустить массовое тестирование на антитела, первая партия отечественных тестов уже поступила. В Германии уже начали такое тестирование. Пик эпидемии в большинстве стран Европы прошел. В Венесуэле из-за коронавируса начался голод.
Новости про коронавирус в Украине 24 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 7 647 случаев COVID-19 (из них 477 за последние сутки). 193 человека умерли от коронавирус: 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 601 человек выздоровел, сообщает пресс-служба Минздрава.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 1199 випадків;
- Киев – 1122 случая;
- Ивано-Франковская область – 684 случая;
- Тернопольская область – 532 случая;
- Киевская область – 505 случаев;
- Ровенская область – 437 случаев;
- Винницкая область – 370 случаев;
- Житомирская область – 309 случаев;
- Львовская область – 298 случаев;
- Кировоградская область – 283 случая;
- Закарпатская область – 260 случаев;
- Черкасская область – 234 случая;
- Волынская область – 203 случая;
- Днепропетровская область – 195 случаев;
- Одесская область – 169 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Полтавская область – 161 случай;
- Харьковская область – 118 случаев;
- Николаевская область – 103 случая;
- Сумская область – 90 случаев;
- Херсонская область – 77 случаев;
- Хмельницкая область – 65 случаев;
- Луганская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 24 случая;
- Черниговская область – 19 случаев.
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- Коронавирус подтвердили у 1 458 медиков в Украине. Всех врачей, контактирующих с больными COVID-19, будут тестировать каждые 5 дней.
- В Вооруженных силах Украины зафиксировали 51 случай COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 15 уже выздоровели.
- За рубежом от COVID-19 лечится 161 украинец. 56 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Правительство обнародовало 5 этапов выхода Украины из карантина. Дат пока нет, все зависит от выполнения условий и эпидемиологической ситуации. Первыми откроют парки и скверы (кроме детских площадок), часть заведений индустрии красоты, кафе (обслуживание на вынос), автомойки, веломагазины, восстановят командные тренировки спортсменов, запустят торговлю непродовольственными товарами, разрешат работу адвокатов.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала
- Кабмин наконец согласовал распределение денег на выплаты медикам 300% надбавки.
- В Украине разработали собственные ИФА-тесты на COVID-19. Они дают результат уже через два часа. Первая партия поступила 24 апреля.
- Вскоре в Украине могут запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Мы можем стать пятой страной в мире, где делают ИФА-диагностику, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Больницы в Украине заполнены больными коронавирусом на 15 – 20% в зависимости от региона. Всего в учреждениях первой волны предусмотрено около 43 000 мест. Напомним, одним из условий выхода из карантина будет процент заполненности больниц больными коронавирусом (должно быть не больше чем 50%).
- В среднем на лечение одного пациента в сутки тратят от 5 до 15 тысяч гривен, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
- ВОЗ предупреждала Минздрав Украины об опасности экспериментальных препаратов для лечения COVID-19. В Украине со 2 апреля действует протокол лечения, в который внесли некоторые из этих препаратов.
- Весенний призыв в этом году перенесли на май-июль. И это еще не все. К несению службы допустят только тех, кто пройдет 14-дневную обсервацию и у кого будет подтверждение, что они не переносчики болезни.
- Мусульмане Украины будут проводить Рамадан без привычных коллективных молитв в мечетях, они будут проходить дома у кругу семьи. Многие мероприятия перенесут в онлайн.
- Ужасные условия пребывания показали пациенты почаевской больницы. Там нет собственных очистных сооружений, вместо туалетов – ведра, вместо душа – также ведра с водой.
- Россия вознамерилась отправить очередной гумконвой. Но на этот раз не на Донбасс, а в Киев – к охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре.
- Коронавирус обнаружили уже в трех общежитиях на Киевщине. В Вишневом количество больных превысило сотню.
- Заразились 7 человек на винницкой фабрике "Володарка", которая шьет защитные костюмы для украинских медиков. Там проводят полную дезинфекцию.
- Сняли изоляцию с села Тынного на Ровенщине, которое с 27 марта было на тотальном карантине. Именно там была самая большая вспышка в области. В течение последних 14 дней новых случаев в селе не фиксировали.
- В Одессе вспышка COVID-19 в доме для пожилых людей. Там заболели по меньшей мере 5 человек, в том числе 3 врача.
- В Сумской области мужчина, вернувшийся из-за границы, решил не придерживаться самоизоляции и заразил 24 человека. Один человек погиб.
- Активисты на Закарпатье запатентовали новый вид многоразовой защитной маски. На вид она – как медицинский щиток, однако легче и дешевле.
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Новости о коронавирус в мире за 24 апреля
Главное про коронавирус в мире
- В мире подтверждено 2 799 772 случаев COVID-19. 195 114 человек умерли от коронавируса, 775 504 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (903 298), Испания (219 764), Италия (192 994), Франция (159 828) и Германия (154 159).
- Количество больных в Китае еще зимой могло быть в четыре раза больше официальных данных. Уже к 20 февраля там могли быть инфицированы более 232 000 человек. 24 апреля в Китае зафиксировали наименьшее количество новых случаев – 6,4 из них привезены из-за границы.
- Три американских штата уже смягчают карантин. В Теннеси даже открывают рестораны. Хотя количество больных в США только увеличивается – ежедневно около 30 000 новых случаев. Штаты надеются, что летом COVID-19 ощутимо замедлится. Тем временем Трамп предложил лечить коронавирус ультрафиолетом и инъекциями дезинфекторов – врачи, мягко говоря, в шоке.
- В 20 странах Евросоюза прошел пик эпидемии коронавируса, говорится в заявлении Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Этом помогли жесткие карантинные меры. В то же время в ВОЗ ожидают новой вспышки вскоре в Восточной Европе.
- Германия первой в Европе начала массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу. Специалисты считают, что это поможет понять реальное количество больных в стране. Кстати, в Германии стабилизировалось количество новых случаев после трехдневного роста.
- Чехия первой из стран ЕС сняла общенациональный карантин. С 24 апреля гражданам можно свободно передвигаться по стране и выезжать за границу. До сих пор действует ограничение собираться группами до 10 человек. С 27 апреля в стране откроют ряд заведений.
- В Грузии будут лишать свободы на 6 лет за повторное нарушение карантина. За первое нарушение люди должны оплатить штраф в около 1 000 долларов.
- Кризис из-за коронавируса вызвал голод в Венесуэле. В магазинах нехватка пищи, цены на продукты выросли. В нескольких городах начались массовые беспорядки, протестующие грабят супермаркеты.
- Во Вьетнаме, где накануне торжественно объявили о завершении карантина и 0 смертей от коронавируса, едят черных котов. Местные жители считают, что их мясо лечит от COVID-19…
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- В Китае вакцина впервые защитила от коронавируса обезьян и не вызвала очевидных побочных эффектов.
- Британский доброволец, который одним из первых получит вакцину, рассказал о ее побочных эффектах. Похожие на грипп симптомы и повышенная температура могут сохраняться несколько дней. Первый укол мужчине сделают 29 апреля.
- Возбудитель COVID-19 может храниться в глазах до 30 дней. Это удалось обнаружить на основе мазка из глаз итальянской пациентки с конъюктивитом.
- Коронавирус сокращает жизнь мужчин в среднем на 13 лет, женщин – на 11 лет, предполагают шотландские ученые. Однако теорию еще не доказали.
- Французские исследователи утверждают, что антитела к COVID-19 вырабатываются лишь у 26% больных.
- Чаще всего коронавирус попадает в организм человека через нос. Именно его слизистая содержит больше протеинов, которые использует COVID-19.
- Международная группа исследователей доказала, что коронавирус поражает кровеносные сосуды по всему телу. Именно поэтому у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями сложное течение болезни.
- В ВОЗ заявляют, что лекарства, эффективные против коронавируса, могут появиться от нескольких недель до нескольких месяцев.