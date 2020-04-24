Новини про коронавірус 24 квітня: 5 етапів виходу України з карантину, пік у Європі пройшов
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 квітня. Уряд опублікував 5 етапів виходу з карантину. В Україні можуть запустити масове тестування на антитіла, перша партія вітчизняних тестів уже надійшла. В Німеччині вже почали таке тестування. Пік епідемії у більшості країн Європи минув. У Венесуелі через коронавірус почався голод.
Новини про коронавірус в Україні 24 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 7 647 випадків COVID-19 (з них 477 за останню добу). 193 людини померли від коронавірусу: 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 601 людина одужала, повідомляє пресслужба МОЗ.
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Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область – 1199 випадків;
- Київ – 1122 випадки;
- Івано-Франківська область – 684 випадки;
- Тернопільська область – 532 випадки;
- Київська область – 505 випадків;
- Рівненська область – 437 випадків;
- Вінницька область – 370 випадків;
- Житомирська область – 309 випадків;
- Львівська область – 298 випадків;
- Кіровоградська область – 283 випадки;
- Закарпатська область – 260 випадків;
- Черкаська область – 234 випадки;
- Волинська область – 203 випадки;
- Дніпропетровська область – 195 випадків;
- Одеська область – 169 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Полтавська область – 161 випадок;
- Харківська область – 118 випадків;
- Миколаївська область – 103 випадки;
- Сумська область – 90 випадків;
- Херсонська область – 77 випадків;
- Хмельницька область – 65 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Донецька область – 24 випадки;
- Чернігівська область – 19 випадків.
Варто знати Як дезінфікувати одяг з прогулянки і чи потрібно це взагалі: інтерв'ю з інфекціоністкою
- Коронавірус підтвердили у 1 458 медиків в Україні. Усіх лікарів, які контактують із хворими на COVID-19, тестуватимуть кожних 5 днів.
- У Збройних силах України зафіксували 51 випадок COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 15 вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 161 українець. 56 наших громадян одужали, 7 померли.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Уряд оприлюднив 5 етапів виходу України з карантину. Дат наразі немає, все залежить від виконання умов і епідеміологічної ситуації. Першими відкриють парки і сквери (крім дитячих майданчиків), частину закладів індустрії краси, кав'ярні (обслуговування на виніс), автомийки, веломагазини, відновлять командні тренування спортсменів, запустять торгівлю непродовольчими товарами, дозволять роботу адвокатів.
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
- В Україні розробили власні ІФА-тести на COVID-19. Вони дають результат вже за дві години. Перша партія надійшла 24 квітня.
- Незабаром в Україні можуть запустити масове тестування на антитіла до COVID-19. Ми можемо стати п'ятою країною у світі, де роблять ІФА-діагностику, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
- Лікарні в Україні заповнені хворими на коронавірус на 15 – 20% залежно від регіону. Всього у закладах першої хвилі передбачено близько 43 000 місць. Нагадаємо, однією з умов виходу з карантину буде відсоток заповненості лікарень хворими на коронавірус (має бути не більше ніж 50%).
- В середньому на лікування одного пацієнта на добу витрачають від 5 до 15 тисяч гривень, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
- ВООЗ попереджала МОЗ України про небезпеку експериментальних препаратів для лікування COVID-19. В Україні з 2 квітня діє протокол лікування, в який внесли деякі з цих препаратів.
- Весняний призов цього року перенесли на травень – липень. Та це ще не все. До несення служби допустять лише тих, хто пройде 14-денну обсервацію і хто матиме підтвердження, що вони не переносники хвороби.
- Мусульмани України проводитимуть Рамадан без звичних колективних молитов у мечетях. Молитви проходитимуть вдома за участю членів сім'ї. Багато заходів перенесуть в онлайн.
- Жахливі умови перебування показали пацієнти почаївської лікарні. Там немає власних очисних споруд, замість туалетів – відра, замість душу – також відра з водою.
- Росія намірилась відправити черговий гумконвой. Але цього разу не на Донбас, а в Київ – до охопленої коронавірусом Києво-Печерської лаври.
- Коронавірус виявили вже у трьох гуртожитках на Київщині. У Вишневому кількість хворих перевищила сотню.
- Інфіковано 7 людей на вінницькій фабриці "Володарка", яка шиє захисні костюми для українських медиків. Там проводять повну дезінфекцію.
- Зняли ізоляцію із села Тинного на Рівненщині, яке з 27 березня було на тотальному карантині. Саме там був найбільший спалах в області. Упродовж останніх 14 днів нових випадків у селі не фіксували.
- В Одесі спалах COVID-19 у будинку для літніх людей. Там захворіло щонайменше 5 людей, зокрема 3 лікарі.
- У Сумській області чоловік, який повернувся з-за кордону, вирішив не дотримуватися самоізоляції і заразив 24 людей. Одна людина загинула.
- Активісти на Закарпатті запатентували новий вид багаторазової захисної маски. На вигляд вона – як медичний щиток, проте легша та дешевша.
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Новини про коронавірус у світі за 23 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 2 799 772 випадків COVID-19. 195 114 людей померли від коронавірусу, 775 504 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (903 298), Іспанія (219 764), Італія (192 994), Франція (159 828) та Німеччина (154 159).
- Кількість хворих у Китаї ще взимку могла бути вчетверо більша від офіційних даних. Вже до 20 лютого там могли бути інфікавані понад 232 000 людей. 24 квітня у Китаї зафіксували найменшу кількість нових випадків – 6, і 4 з них привезені з-за кордону.
- Три американські штати уже пом'якшують карантин. У Теннесі навіть відкривають ресторани. Хоча кількість хворих у США лише збільшується – щодня близько 30 000 нових випадків. Штати сподіваються, що влітку COVID-19 відчутно сповільниться. Тим часом Трамп запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетом та ін'єкціями дезінфекторів – лікарі, м'яко кажучи, в шоці.
- У 20 країнах Єврсоюзу минув пік епідемії коронавірусу, йдеться у заяві Європейського центру з контролю і профілактики захворювань. Цьому допомогли жорсткі карантинні заходи. Водночас у ВООЗ очікують нового спалаху незабаром у Східній Європі.
- Німеччина першою в Європі почала масове тестування населення на антитіла до коронавірусу. Фахівці вважають, що це допоможе зрозуміти реальну кількість хворих у країні. До речі, в Німеччині стабілізувалась кількість нових випадків після триденного зростання.
- Чехія першою з країн ЄС зняла загальнонаціональний карантин. З 24 квітня громадянам можна вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон. Досі діє обмеження збиратися групами до 10 осіб. З 27 квітня в країні відкриють низку закладів.
- У Грузії ув'язнюватимуть на 6 років за повторне порушення карантину. За перше порушення люди мають сплатити штраф у близько 1 000 доларів.
- Криза через коронавірус спричинила голод у Венесуелі. В магазинах нестача їжі, ціни на продукти зросли. У кількох містах почалися масові заворушення, протестувальники грабують супермаркети.
- У В'єтнамі, де напередодні урочисто оголосили про завершення карантину і 0 смертей від коронавірусу, їдять чорних котів. Місцеві жителі вважають, що їхнє м'ясо лікує від COVID-19…
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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- У Китаї вакцина вперше захистила від коронавірусу мавп і не викликала очевидних побічних ефектів.
- Британський доброволець, який одним з перших отримає вакцину, розповів про її побічні ефекти. Схожі на грип симптоми й підвищена температура можуть зберігатися кілька днів. Перший укол чоловікові зроблять 29 квітня.
- Збудник COVID-19 може зберігатися в очах до 30 днів. Це вдалося виявити на основі мазка з очей італійської пацієнтки з кон'юктивітом.
- Коронавірус скорочує життя чоловіків в середньому на 13 років, жінок – на 11 років, припускають шотландські вчені. Однак теорію ще не довели.
- Французькі дослідники стверджують, що антитіла до COVID-19 виробляються лише у 26% хворих.
- Найчастіше коронавірус потрапляє в організм людини через ніс. Саме його слизова містить найбільше протеїнів, які використовує COVID-19.
- Міжнародна група дослідників довела, що коронавірус вражає кровоносні судини по всьому тілу. Саме тому в людей із серцево-судинними захворюваннями складний перебіг хвороби.
- У ВООЗ заявляють, що ліки, ефективні проти коронавірусу, можуть з'явитися від кількох тижнів до кількох місяців.