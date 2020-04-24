Новини про коронавірус 24 квітня: 5 етапів виходу України з карантину, пік у Європі пройшов

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 квітня. Уряд опублікував 5 етапів виходу з карантину. В Україні можуть запустити масове тестування на антитіла, перша партія вітчизняних тестів уже надійшла. В Німеччині вже почали таке тестування. Пік епідемії у більшості країн Європи минув. У Венесуелі через коронавірус почався голод.