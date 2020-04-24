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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 24 квітня: 5 етапів виходу України з карантину, пік у Європі пройшов

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      Коронавірус Україна 24 квітня 2020 – новини Україна та світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 24 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 квітня. Уряд опублікував 5 етапів виходу з карантину. В Україні можуть запустити масове тестування на антитіла, перша партія вітчизняних тестів уже надійшла. В Німеччині вже почали таке тестування. Пік епідемії у більшості країн Європи минув. У Венесуелі через коронавірус почався голод.

      Новини про коронавірус в Україні 24 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 7 647 випадків COVID-19 (з них 477 за останню добу). 193 людини померли від коронавірусу: 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 601 людина одужала, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Чернівецька область – 1199 випадків;
      • Київ – 1122 випадки;
      • Івано-Франківська область – 684 випадки;
      • Тернопільська область – 532 випадки;
      • Київська область – 505 випадків;
      • Рівненська область – 437 випадків;
      • Вінницька область – 370 випадків;
      • Житомирська область – 309 випадків;
      • Львівська область – 298 випадків;
      • Кіровоградська область – 283 випадки;
      • Закарпатська область – 260 випадків;
      • Черкаська область – 234 випадки;
      • Волинська область – 203 випадки;
      • Дніпропетровська область – 195 випадків;
      • Одеська область – 169 випадків;
      • Запорізька область – 163 випадки;
      • ​Полтавська область – 161 випадок;
      • Харківська область – 118 випадків;
      • Миколаївська область – 103 випадки;
      • Сумська область – 90 випадків;
      • Херсонська область – 77 випадків;
      • Хмельницька область – 65 випадків;
      • ​Луганська область – 27 випадків;
      • Донецька область – 24 випадки;
      • Чернігівська область – 19 випадків.

      Варто знати Як дезінфікувати одяг з прогулянки і чи потрібно це взагалі: інтерв'ю з інфекціоністкою

      • Коронавірус підтвердили у 1 458 медиків в Україні. Усіх лікарів, які контактують із хворими на COVID-19, тестуватимуть кожних 5 днів.
      • У Збройних силах України зафіксували 51 випадок COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 15 вже одужали.
      • За кордоном від COVID-19 лікується 161 українець. 56 наших громадян одужали, 7 померли.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Уряд оприлюднив 5 етапів виходу України з карантину. Дат наразі немає, все залежить від виконання умов і епідеміологічної ситуації. Першими відкриють парки і сквери (крім дитячих майданчиків), частину закладів індустрії краси, кав'ярні (обслуговування на виніс), автомийки, веломагазини, відновлять командні тренування спортсменів, запустять торгівлю непродовольчими товарами, дозволять роботу адвокатів.

      5 етапів виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      • В Україні розробили власні ІФА-тести на COVID-19. Вони дають результат вже за дві години. Перша партія надійшла 24 квітня.
      • Незабаром в Україні можуть запустити масове тестування на антитіла до COVID-19. Ми можемо стати п'ятою країною у світі, де роблять ІФА-діагностику, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. 
      • Лікарні в Україні заповнені хворими на коронавірус на 15 – 20% залежно від регіону. Всього у закладах першої хвилі передбачено близько 43 000 місць. Нагадаємо, однією з умов виходу з карантину буде відсоток заповненості лікарень хворими на коронавірус (має бути не більше ніж 50%).
      • Весняний призов цього року перенесли на травень – липень. Та це ще не все. До несення служби допустять лише тих, хто пройде 14-денну обсервацію і хто матиме підтвердження, що вони не переносники хвороби.
      • Мусульмани України проводитимуть Рамадан без звичних колективних молитов у мечетях. Молитви проходитимуть вдома за участю членів сім'ї. Багато заходів перенесуть в онлайн.
      • Росія намірилась відправити черговий гумконвой. Але цього разу не на Донбас, а в Київ – до охопленої коронавірусом Києво-Печерської лаври.
      • Зняли ізоляцію із села Тинного на Рівненщині, яке з 27 березня було на тотальному карантині. Саме там був найбільший спалах в області. Упродовж останніх 14 днів нових випадків у селі не фіксували.
      • У Сумській області чоловік, який повернувся з-за кордону, вирішив не дотримуватися самоізоляції і заразив 24 людей. Одна людина загинула.

      Актуально Коли пандемія відступить: як зміниться світ після карантину

      карантин в Україні обмеження
      Пам'ятайте: в Україні суворий карантин – що заборонено / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 23 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 2 799 772 випадків COVID-19. 195 114 людей померли від коронавірусу, 775 504 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (903 298), Іспанія (219 764), Італія (192 994), Франція (159 828) та Німеччина (154 159).
      • У 20 країнах Єврсоюзу минув пік епідемії коронавірусу, йдеться у заяві Європейського центру з контролю і профілактики захворювань. Цьому допомогли жорсткі карантинні заходи. Водночас у ВООЗ очікують нового спалаху незабаром у Східній Європі.
      • Чехія першою з країн ЄС зняла загальнонаціональний карантин. З 24 квітня громадянам можна вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон. Досі діє обмеження збиратися групами до 10 осіб. З 27 квітня в країні відкриють низку закладів.
      • Криза через коронавірус спричинила голод у Венесуелі. В магазинах нестача їжі, ціни на продукти зросли. У кількох містах почалися масові заворушення, протестувальники грабують супермаркети.
      • У В'єтнамі, де напередодні урочисто оголосили про завершення карантину і 0 смертей від коронавірусу, їдять чорних котів. Місцеві жителі вважають, що їхнє м'ясо лікує від COVID-19…

      Важливо Провідна неділя під час карантину: які обмеження введуть для українців

      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      • Британський доброволець, який одним з перших отримає вакцину, розповів про її побічні ефекти. Схожі на грип симптоми й підвищена температура можуть зберігатися кілька днів. Перший укол чоловікові зроблять 29 квітня.
      • Коронавірус скорочує життя чоловіків в середньому на 13 років, жінок – на 11 років, припускають шотландські вчені. Однак теорію ще не довели.
      • Французькі дослідники стверджують, що антитіла до COVID-19 виробляються лише у 26% хворих.
      • Міжнародна група дослідників довела, що коронавірус вражає кровоносні судини по всьому тілу. Саме тому в людей із серцево-судинними захворюваннями складний перебіг хвороби.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020
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