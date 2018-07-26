"Коррупционное кодло" и здравый смысл: сколько стоит "позвоночник и достоинство" прокуроров САП

Виталий Шабунин вменял Назару Холодницкому развал пяти громких дел, по меньшей мере. Холодницкий же утверждает, что не имеет влияния на прокуроров, которые этими делами занимались, потому что они, мол, лишь номинально его подчиненные. Аудиозаписи, сделанные в кабинете главы САП, четко объясняют, на чьей стороне правда.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Совета общественного контроля НАБУ Виталий Шабунин.

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По его словам, в деле Корчак Холодницкий запрещает независимому процессуальному руководителю давать согласие на необходимые следственные действия.



Руководитель САП Назар Холодницкий на заседании квалифкомиссии получил выговор

В другом деле Холодницкий требует от независимых прокуроров САП отозвать представление в суд о проведении обысков. Экспертиза установила подлинность пленок, присутствующие прокуроры признали: о чем шла речь в записях – правда.

Я не исключаю ответственности прокуроров. Если бы они имели позвоночник и достоинство, они не должны были бы выполнять незаконных указаний Холодницкого. И оказалось, что для 33 прокуроров САП важнее получать 40 тысяч премии ежемесячно из рук Холодницкого, чем соблюдать закон. И это при том, что только ставка у них 35 тысяч гривен,

– рассказал Виталий Шабунин.

Общественный активист подчеркнул: Назар Холодницкий, как руководитель, который оказывал незаконное давление на прокуроров, несет персональную ответственность за закрытие этих дел.



Председатель Совета общественного контроля НАБУ Виталий Шабунин

И добавил, что до последнего надеялся на здравый смысл в решении квалификационной комиссии, которая должна была бы положить конец этому всему.

Зато она дала сигнал всем прокурорам: нарушайте закон, сливайте дела, предупреждайте об обысках. Если вы будете делать все это в интересах "коррупционного ада" – все с вами будет хорошо,

– подытожил Шабунин.

Напомним, что в четверг, 26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговор антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому. Начало заседания сопровождалось криками "позор" от антикоррупционных экспертов.