Кремль делает все, чтобы испортить имидж всех кандидатов в президенты Украины, – эксперт из США

Российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.

США ежедневно отслеживают действия по вмешательству в украинские выборы – от "кинетических" действий до дезинформации и кибернападений, заявил бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер, сообщает Укринформ.

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Что мы выяснили – сейчас Кремль не столько пытается создать благоприятную почву для того или иного кандидата, сколько делает все, чтобы испортить имидж каждого из них,

– отметил Кремер.

На сегодня никто не знает победителя на выборах в Украине. По словам экс-заместителя госсекретаря США, это происходит в регионе, где выборы обычно являются игрой с заранее определенным результатом, известным еще до того, когда избиратели дойдут до избирательных участков.

"Это именно то, что господин Путин хотел бы установить в собственной стране. И это нечто такое, что должно составлять предмет гордости для украинцев – что они пойдут голосовать 31 марта, а затем, вероятно, – во время второго тура, чтобы определить, кто именно станет следующим президентом", – сказал Кремер.

Живые выборы, когда победитель не известен заранее – это то, чего Кремль боится. Это нечто такое, что Кремль хотел бы поставить под знак вопроса,

– подчеркнул экс-чиновник США.

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Россия оккупировала территории Украины, и это является фактором, который прямо влияет на выборы в Украине, добавил эксперт. Ведь часть граждан Украины не смогут проголосовать на выборах. Однако такая ситуация повлияет на итоги выборов, но не в пользу интересов Кремля, убежден Кремер.