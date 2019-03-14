09:07
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кремль делает все, чтобы испортить имидж всех кандидатов в президенты Украины, – эксперт из США

      82 Читати новину українською
      Кремль делает все, чтобы испортить имидж каждого кандидата в президенты Украины
      Кремль делает все, чтобы испортить имидж каждого кандидата в президенты Украины / 24 канал

      Российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.

      США ежедневно отслеживают действия по вмешательству в украинские выборы – от "кинетических" действий до дезинформации и кибернападений, заявил бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер, сообщает Укринформ.

      Читайте также: Выборы президента Украины могут изменить баланс сил в Европе, – Financial Times

      Что мы выяснили – сейчас Кремль не столько пытается создать благоприятную почву для того или иного кандидата, сколько делает все, чтобы испортить имидж каждого из них,
      – отметил Кремер.

      На сегодня никто не знает победителя на выборах в Украине. По словам экс-заместителя госсекретаря США, это происходит в регионе, где выборы обычно являются игрой с заранее определенным результатом, известным еще до того, когда избиратели дойдут до избирательных участков.

      "Это именно то, что господин Путин хотел бы установить в собственной стране. И это нечто такое, что должно составлять предмет гордости для украинцев – что они пойдут голосовать 31 марта, а затем, вероятно, – во время второго тура, чтобы определить, кто именно станет следующим президентом", – сказал Кремер.

      Живые выборы, когда победитель не известен заранее – это то, чего Кремль боится. Это нечто такое, что Кремль хотел бы поставить под знак вопроса,
      – подчеркнул экс-чиновник США.

      Читайте также: Какова настоящая цель России на выборах в Украине: заявление экс-главы НАТО

      Россия оккупировала территории Украины, и это является фактором, который прямо влияет на выборы в Украине, добавил эксперт. Ведь часть граждан Украины не смогут проголосовать на выборах. Однако такая ситуация повлияет на итоги выборов, но не в пользу интересов Кремля, убежден Кремер.

      blog_ava
      14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1944
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Новости США Владимир Путин Украина – Россия Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      сегодня , 08:43 Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      Артем Овдієнко 459
      Динамо – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
      сегодня , 08:05 Динамо – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
      41
      Главные новости 13 марта: активисты с "Нацкорпусу" снова встретили Порошенко, приговор Манафорту
      сегодня , 08:03 Главные новости 13 марта: активисты с "Нацкорпусу" снова встретили Порошенко, приговор Манафорту
      865
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      13 марта , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 1931
      Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      13 марта , 21:38 Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      666
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Центр Севастополя остался без света
       2 января 2016 , 10:23
      Е-декларирование: понятно о нюансах второго этапа
       21 ноября 2016 , 20:33
      Семь правил, как защитить автомобиль на отдыхе
       7 августа 2018 , 10:30
      Реал проявлял интерес к услугам Блохина
       2 февраля , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук