Кремль робить усе, щоб зіпсувати імідж кожного кандидата у президенти України, – експерт зі США

Російська влада побоюється результатів українських виборів, адже переможець не відомий заздалегідь, на відміну від виборів у РФ. Тож у Кремлі намагаються дискредитувати весь виборчий процес в Україні.

США щодня відслідковують дії із втручання в українські вибори – від "кінетичних" дій до дезінформації та кібернападів, заявив колишній заступник держсекретаря США Девід Кремер, повідомляє Укрінформ.

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Що ми з’ясували – зараз Кремль не стільки намагається створити сприятливий ґрунт для того чи іншого кандидата, скільки робить усе, щоб зіпсувати імідж для кожного з них,

– зазначив Кремер.

На сьогодні ніхто не знає переможця на виборах в Україні. За словами екс-заступника держсекретаря США, це відбувається в регіоні, де вибори зазвичай є грою із заздалегідь визначеним результатом, відомим ще до того, коли виборці дійдуть до виборчих дільниць.

"Це саме те, що пан Путін хотів би встановити у власній країні. І це щось таке, що має складати предмет гордості для українців – що вони підуть голосувати 31 березня, а потім, ймовірно, – під час другого туру, щоб визначити, хто саме стане наступним президентом", – сказав Кремер.

Живі вибори, коли переможець не є відомим заздалегідь – це те, чого Кремль боїться. Це щось таке, що Кремль хотів би поставити під знак питання,

– наголосив екс-посадовець США.

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Росія окупувала території України, і це є фактором, який прямо впливає на вибори в Україні, додав експерт. Адже частина громадян України не зможуть взяти проголосувати на виборах. Проте така ситуація вплине на підсумки виборів, але не на користь інтересів Кремля, переконаний Кремер.