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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Кремль робить усе, щоб зіпсувати імідж кожного кандидата у президенти України, – експерт зі США

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      Кремль робить усе, щоб зіпсувати імідж кожного кандидата у президенти України
      Кремль робить усе, щоб зіпсувати імідж кожного кандидата у президенти України / 24 канал

      Російська влада побоюється результатів українських виборів, адже переможець не відомий заздалегідь, на відміну від виборів у РФ. Тож у Кремлі намагаються дискредитувати весь виборчий процес в Україні.

      США щодня відслідковують дії із втручання в українські вибори – від "кінетичних" дій до дезінформації та кібернападів, заявив колишній заступник держсекретаря США Девід Кремер, повідомляє Укрінформ.

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      Що ми з’ясували – зараз Кремль не стільки намагається створити сприятливий ґрунт для того чи іншого кандидата, скільки робить усе, щоб зіпсувати імідж для кожного з них,
      – зазначив Кремер.

      На сьогодні ніхто не знає переможця на виборах в Україні. За словами екс-заступника держсекретаря США, це відбувається в регіоні, де вибори зазвичай є грою із заздалегідь визначеним результатом, відомим ще до того, коли виборці дійдуть до виборчих дільниць.

      "Це саме те, що пан Путін хотів би встановити у власній країні. І це щось таке, що має складати предмет гордості для українців – що вони підуть голосувати 31 березня, а потім, ймовірно, – під час другого туру, щоб визначити, хто саме стане наступним президентом", – сказав Кремер.

      Живі вибори, коли переможець не є відомим заздалегідь – це те, чого Кремль боїться. Це щось таке, що Кремль хотів би поставити під знак питання,
      – наголосив екс-посадовець США.

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      Росія окупувала території України, і це є фактором, який прямо впливає на вибори в Україні, додав експерт. Адже частина громадян України не зможуть взяти проголосувати на виборах. Проте така ситуація вплине на підсумки виборів, але не на користь інтересів Кремля, переконаний Кремер.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Україна – Росія Володимир Путін Новини США
      Джерело: 24 Канал
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