"Крипто-королева" из Болгарии, или Как мошенница обманула людей на 4 млрд долларов

В свое время, когда только появилась первая в мире криптовалюта, биткоин – миллионы людей мечтали об обогащении с ее помощью.

Сегодня можно утверждать, что в целом идея криптовалюты, так сказать, "довела себя": биткоин прижился, стал частью мировой финансовой системы, его курс к той или иной "регулярной" валюте можно увидеть на любой бирже.

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Но, вместе с этим, криптовалютный бум неизбежно родил целую стаю мошенников, которые наживаются на доверчивых вкладчиках, придумывая различные схемы грабежа. Самой известной и, вероятно, самой успешной из таких "крипто-мошенниц" до сих пор считается некая доктор Ружа Игнатова из Болгарии, изобретательница собственной криптовалюты OneСoin. Она умудрилась так "раскрутиться", что ограбила вкладчиков на миллиарды долларов! После чего ... просто исчезла. Сейчас ее разыскивает ФБР, а ее брат, который дал против нее показания, вынужден скрываться с помощью американской программы защиты свидетелей.



Ружа Игнатова / Фото из открытых источников

Onecoin – "убийца" биткоина

"Золотая лихорадка" вокруг биткоина уже давно отошла в историю: когда курс первой в мире криптовалюты в конце 2017 года впервые "пробил" магический рубеж в 20 тысяч долларов США за один биткоин – миллионы людей чувствовали себя настоящими биржевыми гениями на волне успеха, мечтали о скором обогащении. Но с той поры курс биткоина постоянно ведет вниз, хотя и, следует отметить, до сих пор держится в весьма неплохих пределах, колеблясь между 7 и 10 тысячами долларов за один биткоин. Миллионам людей не удалось быстро обогатиться, но единицам повезло: Ружа Игнатова, болгарская изобретательница криптовалюты под названием OneСoin, "сорвала банк" ... но отнюдь не законно – она ​​просто ограбила своих вкладчиков.

Ее обещания звучали просто замечательно: криптовалюта Игнатовой должна была уничтожить биткоин и заменить его на мировых биржах. Она призвана изменить мир, а те, кто вложатся в эти изменения – как минимум удвоят свои капиталы. Эти обещания люди слушали с радостью: самопровозглашенная "крипто-королева" в своих рекламных турне собирала целые стадионы горячих сторонников (например, в Великобритании она выступала перед десятками тысяч зрителей не где-нибудь, а на самом стадионе "Уэмбли"). В ее OneСoin вкладывали огромные деньги, причем длилось это целых три года подряд: фирма Игнатовой была основана в 2014 году, а в 2017 году доктор Ружа Игнатова ... исчезла со всеми деньгами, будто сквозь землю провалилась.

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"Снежный ком" и миллиарды

Ее брат Константин заявил суду в Нью-Йорке, что не знает, куда делась его гиперактивная сестренка. После ее исчезновения он стал директором компании Onecoin и, как таковой, был арестован в Лос-Анджелесе весной 2017 года. По данным американской прессы, Константин Игнатов активно сотрудничал со следствием и признал себя виновным в мошеннических действиях и в "отмывании" денег. За неуплату налогов и обманные действия ему все еще грозят целых 90 лет тюрьмы – сообщает нью-йоркская газета Inner City Press. ФБР уже несколько лет наблюдала за ним и за его сестрой, поскольку Onecoin, по мнению американских официальных учреждений – это вообще не криптовалюта, а классическая "финансовая пирамида", просто в новой, современной "обертке".



Брат Ружы Игнатовой Константин Игнатов / Фото из открытых источников

Мошенническая модель, которую обычно называют "снежным комом", построена таким образом, что каждый "игрок" привлекает новых "участников", которые должны инвестировать собственные деньги. На самом деле, все эти средства распределяются только "наверху" – среди тех, кто придумал и запустил этот "снежный ком". Вкладчики "снизу" своих денег больше никогда не видят. Именно таким образом "снежный ком" под названием OneСoin, по оценке британской телерадиокомпании BBC, собрал около четырех миллиардов долларов. Куда именно делись все эти деньги, сейчас не могут сказать ни британские журналисты-расследователи, ни американские спецагенты ФБР: они исчезли.

Куда исчезла Игнатова?

Госпожа Ружа Игнатова также исчезла. Как сообщил ее арестованный брат, она приобрела себе "крутой" паспорт (какой именно страны – неизвестно, спекуляции достигают большого географического ареала – от Аргентины до России), после чего он купил ей билет на самолет из Софии в Вену и далее – в Афины. Кстати, брат с сестрой, хотя и болгарские граждане, а выросли совсем не в Болгарии, а в немецком городе Шрамберг, поэтому ищут ее, кроме других стран, еще и в Германии. Также следствие ведется против американского адвоката Игнатовых, которого обвиняют в "отмывании" части украденных денег. Из-за того, что Константин Игнатов так активно сотрудничал со следствием, ФБР считает, что его жизнь теперь оказалась в опасности. Поэтому Игнатова добавили в программу защиты свидетелей. Как сообщает BBC, есть подозрение, что его любимая сестренка, которая имеет плотные контакты с болгарской мафией, могла "заказать" своего брата.

Но самое интересное, что фирма OneСoin, несмотря на этот страшный скандал и на исчезновение своей основательницы вместе с четырьмя миллиардами долларов, продолжает существовать. Она открещивается от любых обвинений в свой адрес и называет их, как пишет немецкое издание Handelsblatt, "лживой кампанией". При этом продолжает призывать инвесторов вкладывать в эту криптовалюту деньги. Правда, в той же Германии она уже два года как потеряла право коммерческой деятельности – таким было решение Федерального управления финансового надзора (BaFin). Это учреждение заявило, что, по его данным, инвесторы были вынуждены переводить деньги на счета, которые постоянно менялись, а оттуда их выводили из страны – это признак уголовной махинации. Но в целом ряде других стран – в Великобритании, в США и т.д. – компания OneСoin продолжает свою деятельность. И это – предупреждение украинским энтузиастам криптовалюты: не попадитесь на эту удочку!

В Германии, следует отметить, вообще очень разочарованы Ружей Игнатовой. Ее бывший одноклассник рассказал в интервью газете Schwarzwälder Boten, что она с детских лет считалась эгоманкой и оппортунисткой, но "то, что она провернула такую ​​большую аферу, я и представить себе не мог". На самом деле, 38-летняя аферистка имела все шансы "пробиться" в жизни и без мошенничества. Ее докторский титул – отнюдь не сфальсифицирован. Она с отличием закончила школу, получила магистерскую степень в университете Констанцы, а докторскую степень в юриспруденции получила не где-нибудь, а в Оксфордском университете.

Вся эта история демонстрирует две вещи. Первая – рынок криптовалюты, несмотря на то, что существует он уже больше десяти лет, все еще рисковый и опасный, будто Клондайк XIX века. Тем, кто мечтает заработать на нем быстрые деньги и мгновенно обогатиться, грозит большая опасность быть обманутыми. Вторая – рынок криптовалюты, несмотря на недоверие к себе, все же существует и будет существовать. Поэтому совет тем, кто желает присоединиться к нему, прост: сначала хорошенько изучите предмет, а только потом беритесь за дело. Невежд "наказывают" везде: хоть в финансах, хоть в политике, хоть в повседневной жизни.

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