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      Критическое состояние украинских АЭС может привести к очередной катастрофе: что об этом известно

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      Критическое состояние АЭС Украины может привести к катастрофе / lookmytrips.com

      Большинство атомных энергоблоков в Украине достигли критического срока эксплуатации. Нарушение правил и срока их использования может привести к техногенной катастрофе. Но на модернизацию нет денег.

      Большинство из 15 расположенных в Украине атомных энергоблоков достигли критического срока эксплуатации и нуждаются в модернизации, сообщают УНН.

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      Для продления срока эксплуатации энергоблоков (максимум на 20-30 лет) нужны миллиарды гривен.

      Но такого финансирования нет, и в ближайшем будущем не будет. Безопасное выведение из строя изношенных реакторов обойдется еще дороже – по миллиарду долларов на каждый. Последствия латания дыр и вовсе непредсказуемы,
      – пишет издание.

      Нарушить правила и сроки эксплуатации оборудования АЭС – худшее, что можно сделать. Ведь тогда возникнет вероятность новой техногенной катастрофы.

      4 января на Южно-Украинской атомной электростанции экстренно остановили один из реакторов. Все через систему автоматической защиты, которая сработала в 5 утра.

      В то же время страны ЕС активно замещают атомную и угольную генерацию электроэнергии альтернативной. В 2019 году Украина заняла 8 место в мире по инвестициям в возобновляемые источники энергии. В рейтинге Bloomberg страна поднялась на 55 позиций. В эксплуатацию было введено в общей сложности более 4 гигаватт "зеленых" электростанций. Эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится и в 2020 году.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Экология Возобновляемая энергетика Энергетика АЭС
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