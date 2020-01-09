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      Критичний стан українських АЕС може призвести до чергової катастрофи: що про це відомо

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      Критичний стан АЕС України може призвести до катастрофи / lookmytrips.com

      Більшість атомних енергоблоків в Україні досягли критичного терміну експлуатації. Порушення правил і терміну їхнього використання може призвести до техногенної катастрофи. Та на модернізацію немає грошей.

      Більшість з 15 розташованих в Україні атомних енергоблоків досягли критичного терміну експлуатації та потребують модернізації, повідомляють УНН.

      Читайте також: Виробництво "чистої" електроенергії на модернізованій ТЕС

      Для продовження терміну експлуатації енергоблоків (щонайбільше на 20-30 років) потрібні мільярди гривень.

      Але такого фінансування немає і в найближчому майбутньому не буде. Безпечне виведення з ладу зношених реакторів обійдеться ще дорожче – по мільярду доларів на кожен. Наслідки латання дірок і зовсім непередбачувані,
      – пише видання.

      Порушити правила та терміни експлуатації обладнання АЕС – найгірше, що можна зробити. Адже тоді виникне ймовірність нової техногенної катастрофи.

      4 січня на Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку.

      Водночас країни ЄС активно заміщують атомну та вугільну генерацію електроенергії альтернативною. У 2019 році Україна посіла 8 місце у світі з інвестицій в відновлювальні джерела енергії. У рейтингу Bloomberg країна піднялася на 55 позицій. В експлуатацію було введено в цілому понад 4 гігават "зелених" електростанцій. Експерти прогнозують, що тенденція збережеться й у 2020 році.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Екологія АЕС Енергетика Відновлювана енергетика
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