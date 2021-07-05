Что известно об этой шахту

"Октябрьская" - железорудное шахта, входящая в состав "Криворожского железорудного комбината».

Ее ввели в эксплуатацию в 1958 году. Проектно мощность шахты - 1,7 миллиона тонн богатой руды.

Это случилось 4 июля примерно в 04:20. Погибшему был 31 год. Эту информацию журналистам уже подтвердили правоохранители.

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Больше об этой трагедии

Это случилось во время работы на шахте "Октябрьская".

Мужчина погиб на глубине 1415 метров.

Его придавило к скале погрузочно-доставочной машиной.

После этого шахтер умер на месте.

Правоохранители открыли по этому случаю уголовное производство.

Трагедию расследуют, как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Если найдут виновного, ему может грозить 8 лет тюрьмы.



Шахта, где произошла трагедия / Фото "Первого Криворожского"

Что известно об этой шахте "Октябрьская" - железорудное шахта, входящая в состав "Криворожского железорудного комбината". Ее ввели в эксплуатацию в 1958 году. Проектно мощность шахты - 1,7 миллиона тонн богатой руды.

Обратите внимание! 25 марта, в шахте "Белозерская" Донецкой области погиб горняк Александр Нис. У мужчины было двое детей – 15-летняя дочь и 8-летний сын. Правоохранители начали расследование, но до сих пор не сообщили о его результатах.