Что известно об этой шахту
"Октябрьская" - железорудное шахта, входящая в состав "Криворожского железорудного комбината».

Ее ввели в эксплуатацию в 1958 году. Проектно мощность шахты - 1,7 миллиона тонн богатой руды.

Это случилось 4 июля примерно в 04:20. Погибшему был 31 год. Эту информацию журналистам уже подтвердили правоохранители.

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Больше об этой трагедии

  • Это случилось во время работы на шахте "Октябрьская".
  • Мужчина погиб на глубине 1415 метров.
  • Его придавило к скале погрузочно-доставочной машиной.
  • После этого шахтер умер на месте.
  • Правоохранители открыли по этому случаю уголовное производство.
  • Трагедию расследуют, как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
  • Если найдут виновного, ему может грозить 8 лет тюрьмы.

Задавило шахтаря У Кривому Розі Загинув
Шахта, где произошла трагедия / Фото "Первого Криворожского"

Что известно об этой шахте

"Октябрьская" - железорудное шахта, входящая в состав "Криворожского железорудного комбината".

Ее ввели в эксплуатацию в 1958 году. Проектно мощность шахты - 1,7 миллиона тонн богатой руды.