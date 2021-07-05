Что известно об этой шахту
"Октябрьская" - железорудное шахта, входящая в состав "Криворожского железорудного комбината».
Ее ввели в эксплуатацию в 1958 году. Проектно мощность шахты - 1,7 миллиона тонн богатой руды.
Это случилось 4 июля примерно в 04:20. Погибшему был 31 год. Эту информацию журналистам уже подтвердили правоохранители.
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Больше об этой трагедии
- Это случилось во время работы на шахте "Октябрьская".
- Мужчина погиб на глубине 1415 метров.
- Его придавило к скале погрузочно-доставочной машиной.
- После этого шахтер умер на месте.
- Правоохранители открыли по этому случаю уголовное производство.
- Трагедию расследуют, как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
- Если найдут виновного, ему может грозить 8 лет тюрьмы.
Шахта, где произошла трагедия / Фото "Первого Криворожского"
Что известно об этой шахте
"Октябрьская" - железорудное шахта, входящая в состав "Криворожского железорудного комбината".
Ее ввели в эксплуатацию в 1958 году. Проектно мощность шахты - 1,7 миллиона тонн богатой руды.