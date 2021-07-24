Детали пожара в Кривом Роге
Инцидент произошел в 3-этажном доме на улице Железная. Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 03:06.
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Известно, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, которая расположена на первом этаже дома. На тот момент в здании находилось 25 человек: 22 человека пожилого возраста и 3 человека из медицинского персонала.
Спасатели эвакуировали людей:
- с первого этажа вынесли на свежий воздух 14 человек (из них 5 человек персонал пансионата вывел еще до прибытия подразделений ГСЧС);
- со второго – вынесли 3 человек, еще 3 человек выводили в аппаратах защиты органов дыхания;
- с третьего – в аппаратах вывели 2 человек.
Смотрите видео пожара в доме престарелых в Кривом Роге:
Пожар локализовали через 20 минут, а полностью погасили в 04:20.
К счастью, никто из людей не пострадал. Огонь уничтожил старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 метров квадратных.
В Кривом Роге горел дом престарелых
В результате пожара никто не пострадал