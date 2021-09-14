Это произошло на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Пожар повредил мотор и часть салона, однако люди в результате инцидента не пострадали.

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Пожар спорткара в Кривом Роге / Фото Информатор и скриншоты 24 канала

Какая причина возгорания

Данные о пожаре журналистам предоставили в местном управлении ГСЧС. Там сообщили, что вызов поступил в 22:44.

Внутри авто были парень и девушка. Они отказались от госпитализации. О том, что в авто вложили 40 тысяч, сообщили в телеграме "BEPESHITЪ". Также рассказали, что пожар произошел из-за отрыва патрубка, бензин с которого брызнул на выпускной коллектор.

На фото с места видно, что огонь был достаточно сильным. После пожара мотор автомобиля был практически полностью разрушен. Этот автомобиль был выставлен на продажу со стоимостью 20 тысяч долларов. Его пробег составлял 47 тысяч км.

Видео пожара спорткара в Кривом Роге: смотрите видео телеграма "BEPESHITЪ"