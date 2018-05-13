В селе Маяки Одесской области на территории обсерватории университета имени Мечникова установили самый большой в Украине телескоп. Диаметр зеркала прибора составляет 80 сантиметров.

Об этом сообщает Град.

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Сейчас – это самый большой телескоп в Украине. Конечно, не самый большой в мире. Однако, для наших возможностей – это пик нашей работы. Пришлось искать людей, которые сделали оптику, механику, электронику. И нам это удалось. Сегодня телескоп выдает научную продукцию. Он работает на нужды контроля космического пространства,

– отметил директор астрономической обсерватории ОНУ имени Мечникова Сергей Андриевский.

Специалисты добавляют: уникальность одесского телескопа в том, что его создали в самой обсерватории. Деньги на создание прибора предоставили меценаты, которые увлекаются астрономией.



Крупнейший в Украине телескоп установили в Одесской области