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      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду

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      Кто станет премьером: Тимошенко, Смешко, Бойко или?..
      Кто станет премьером: Тимошенко, Смешко, Бойко или?.. / Колаж 24 канала

      После того, как с новым президентом все уже стало ясно, появился другой вопрос: кому достанется второе по значимости кресло в стране – премьер-министра?

      Центр "Социальный мониторинг" провел социологическое исследование относительно предпочтений электората по кандидатуре премьер-министра. Конечно же, его на пост выбирает не народ, но подобный срез можно отождествлять с предстоящими парламентскими выборами.

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      Итак, согласно проведенному исследованию, украинцы отдают предпочтение Юлии Тимошенко (которая уже имела возможность быть премьер-министром Украины), а так же лидеру партии "Сила и честь" – Игорю Смешко. Лидер "Батькивщины" заручилась поддержкой 10,2% опрошенных, а Смешко – 10%.

      В спину паре лидеров дышит один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко с 9,7%, а нынешнего главу Кабмина Владимира Гройсмана поддержало 8,8%. Замыкает ТОП фаворитов, набравших более 5% голосов респондентов, – Анатолий Гриценко с 7,1% поддержки.Тимошенко, Смешко, Бойко и ряд других политиков украинцы хотели бы видеть на посту премьера

      Данное социологическое исследование в определенной мере можно назвать проверкой на узнаваемость и предпочтительность тех или иных политиков, на фоне приближающихся парламентских выборов. И если брать в расчет именно такой подход, то после неожиданного вхождения в топ-кандидатов первого тура президентских выборов, Игорь Смешко составляет достойную конкуренцию бывалому бойцу политической арены Юлии Тимошенко.

      В остальном же, поддержка определенным слоем населения Юрия Бойко и популярность Анатолия Гриценко, с устойчивым электоратом Владимира Гройсмана, дают общее представление о том, что нас будет ожидать будущей осенью.

      И, разумеется, вопрос на засыпку, а кто на ваш взгляд из вышеназванных политиков лучше всего справлялся бы со своими обязанностями на должности премьер-министра?

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Верховная Рада Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Социологическое исследование Юрий Бойко Игорь Смешко Юлия Тимошенко - новости
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