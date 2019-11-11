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      Кто такой Евгений Кодис: чем известен новый глава Одесской таможни

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      Евгений Кодис
      Евгений Кодис

      Новую Одесскую таможню Государственной таможенной службы возглавит Евгений Кодис.

      Информация об этом появилась в реестре юридических лиц Минюста.

      Регистрация региональных таможен как отдельных юридических лиц и назначение им новых руководителей, является частью реформы таможенной службы, запущенной главой Государственной таможенной службы Украины Максимом Нефедовым.

      По его словам, далее начнется процесс перехода специалистов в новосозданные структуры из ликвидированной Государственной фискальной службы. После чего Кабмин возложит на Гостаможслужбу полномочия, которая прекратит свое существование.

      Евгений Кодис ранее возглавлял Днепропетровскую таможню, где за время его работы благодаря широкомасштабным операциям по перекрытию контрабандных каналов платежи в госбюджет увеличились более чем на 50%.

      Также работал в налоговых службах Винницкой и Херсонской областей и в Совете национальной безопасности и обороны.

      До недавнего времени Кодис был руководителем отдела таможенного аудита ГФСУ в Киеве. В течение 2018 года под его руководством количество аудиторских проверок для борьбы с незаконным оформлением импорта выросло более чем в два раза. Кодис публично выступал за расширение практики пост-аудита, называя его средством снижения административного давления на бизнес.

      "Учитывая, что современная таможня – это в основном автоматическая регистрация таможенных деклараций и автовыпуск (без участия инспектора) товаров (в отдельных странах процент автоматического оформления достигает 90%), приоритетность развития пост-таможенного контроля является безоговорочным", – заявлял Кодис.

      Евгений Кодис получил три высших образования, учился в Эдинбургской школе бизнеса, проходил сертификацию по стандарту Международной ассоциации проектного менеджмента. Обладатель звания Почетного таможенника Украины.

      На новой должности Кодис вынужден решать задачу борьбы с контрабандой – масштабы которой несколько месяцев назад стали предметом критики президента Владимира Зеленского во время его визита в Одессу.

      Напомним, 5 июля на пост главы Государственной таможенной службы был назначен Максим Нефедов, который объявил о том, что всю таможенную систему ждут радикальные реформы и повышение прозрачности ее работы по образцу госсистемы закупок ProZorro.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная таможенная служба Новости Одессы
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