Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины

Кандидаты в президенты Украины для того, чтобы быть допущенными к участию в выборах, должны внести заставу в 2,5 млн гривен. А куда же идут эти деньги? В Минфине рассказали 24 каналу, на что тратятся эти деньги и при каких условиях политики могут их вернуть.

Прежде всего, кандидат, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией, для финансирования предвыборной агитации обязан создать свой избирательный фонд. Он формируется за счет собственных денег политика, партии, которая его выдвинула, или добровольных взносов лиц, которые имеют право их осуществлять. Сумма фонда должна составлять 2 миллиона 500 тысяч гривен.

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Однако законом предусмотрены случаи, когда деньги из накопительного счета избирательного фонда кандидата перечисляются в Государственный бюджет Украины. Это, в частности:

- взносы лиц, не имеющих права их осуществлять;

- сумма, превышающая размер взноса, в случае невозможности возврата этих денег соответствующим лицам;

- взносы, поступившие в избирательные фонды после дня выборов (в случае включения кандидата в избирательный бюллетень для повторного голосования – после дня повторного голосования), в случае невозможности их возврата соответствующему лицу;

- неиспользованные остатки денег избирательных фондов кандидатов.

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Залог возвращают партии или кандидату в случае, если его признали избранным президентом Украины или он прошел во второй тур выборов. В других случаях деньги перечисляются в Государственный бюджет Украины.

Эта сумма, согласно статье 87 Бюджетного кодекса Украины, направляется, в частности, на:

- национальную оборону (кроме мероприятий и работ по мобилизационной подготовке местного значения);

- правоохранительную деятельность, обеспечение безопасности государства и гражданскую защиту населения и территорий;

- образование;

- здравоохранение;

- социальную защиту и социальное обеспечение и другое.