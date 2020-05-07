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      Кулеба предложил Помпео перенести американские предприятия в Украину

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      Помпео и Кулеба обсудили стратегическое партнерство США и Украины
      Помпео и Кулеба обсудили стратегическое партнерство США и Украины / Колаж 24 каналу

      В условиях пандемии Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности и готова пригласить к себе американские предприятия, которые рассматривают возможность переноса производства из других регионов. Об этом говорил украинский министр Кулеба с госсекретарем США Помпео.

      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом рассказали 6 мая на официальном сайте МИД.

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      По словам украинского дипломата, наша страна "решительно настроена и дальше развивать стратегическое партнерство" с США, причем не для формальности, а для "укрепления настоящей дружбы".

      Глава МИД Украины заявил следующее:

      • В условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.
      • Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность переноса производств из других регионов.
      • Заседание украинского-американской Комиссии стратегического партнерства следует провести уже в 2020 году.
      • О сотрудничестве с МВФ: Украина настроена принять банковский ("антиколомойский") закон.

      Майкл Помпео в свою очередь еще раз заверил в непоколебимой поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Добавим, что разговоры об инвестициях и МВФ украинская власть в последнее время проводит часто, ведь угроза дефолта в случае отсутствия привлеченных извне денег выглядит реальной.

      дефолт
      Угроза дефолта: какими могут быть последствия / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Бизнес Майк Помпео Дмитрий Кулеба – новости Новости США Новости Украины Новости политики
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