Курс валют на 10 июля: доллар подешевел на копейку, евро вырос в цене
На пятницу, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Если валюта Евросоюза снова выросла в цене, то доллар несколько опустился.
Официальный курс доллара и евро на 10 июля
Американский доллар опустился в цене в сравнении с предыдущим днем на одну копейку. 10 июля его официальный курс составляет 26,94 гривны, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.
Стоящее Юань вместо доллара: заменит ли китайская валюта американскую – мнение эксперта
Зато цена на евро продолжает расти. За один банковский день валюта ЕС прибавила сразу 11 копеек, и теперь стоит 30,54 гривны за единицу.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар: в пределах 26,92 – 26,95 гривны;
- евро: в пределах 30,49 – 30,53 гривны.
Курс валют в обменниках
- На доллар обменники установили курс 26,82 гривны (покупка) и 27,05 гривны (продажа)
- Курс евро в обменниках: 30,15 гривны (покупка) и 30,60 гривны (продажа).
Чего ждать от курса гривны до конца 2020
- Начало 2020 года ознаменовалось пандемией коронавируса. Из-за введенного карантина наступил экономический кризис, который повлиял и на курс украинской гривны. Эти факторы заставили украинскую власть пересмотреть госбюджет-2020 и обновить заложенный курс доллара в нем. Теперь он на уровне 29,5 гривны.
- Эксперты считают, что среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 28,5 гривны.
Однако в декабре один американский доллра может пересечь отметку в 30 гривен.
- Но после этого можно ожидать незначительное усиление гривны – до 29,5 гривен за доллар.