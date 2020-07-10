На пятницу, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Если валюта Евросоюза снова выросла в цене, то доллар несколько опустился.

Официальный курс доллара и евро на 10 июля

Американский доллар опустился в цене в сравнении с предыдущим днем на одну копейку. 10 июля его официальный курс составляет 26,94 гривны, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

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Зато цена на евро продолжает расти. За один банковский день валюта ЕС прибавила сразу 11 копеек, и теперь стоит 30,54 гривны за единицу.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,92 – 26,95 гривны;

в пределах 26,92 – 26,95 гривны; евро: в пределах 30,49 – 30,53 гривны.

Курс валют в обменниках

На доллар обменники установили курс 26,82 гривны (покупка) и 27,05 гривны (продажа)

Курс евро в обменниках: 30,15 гривны (покупка) и 30,60 гривны (продажа).

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