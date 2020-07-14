На вторник, 14 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская гривна обесценилась почти на 30 копеек к евро. Доллар, как и европейская валюта прибавила в цене.

По информации Национального банка, доллар подорожал сразу на 13 копеек. По состоянию на 14 июля за доллар придется отдать 27 гривен 8 копеек.

Важно Что будет с гривной на этой неделе прогноз курса валют

Евро вырос в цене еще больше – на 29 копеек. Если 13 июля его стоимость составляла 30 гривен 39 копеек, то по состоянию на 14 июля евро стоит 30 гривен 68 копеек.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 27,10 – 27,12 гривны;

евро: в пределах 30,76 – 30,79 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продают по 26,95 гривны, а покупают по 27,18 гривны;

за евро надо отдать 30,22 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,70 гривны.

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Курс гривны во время кризиса: главное

Украинцы привыкли, что любой кризис приводит к большому падению курса национальной валюты. Все прошлые кризиса гривна падала, однако в 2020 году этого не произошло.

Это случилось в том числе и из-за того, что украинцы увидели, что во время кризиса банковская система может быть надежной, а банки возвращают депозиты и порой даже снижают проценты.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала