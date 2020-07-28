На вторник, 28 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта Евросоюза существенно прибавила в цене, в то время как валюта США стабильна.

Официальный курс доллара и евро на 28 июля

По данным НБУ, за один американский доллар придется выложить 27 гривен 75 копеек. Это столько же, как было в предыдущий банковский день – в понедельник, 27 июля.

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В то же время евро существенно вырос в цене. Еще вчера 1 евро можно было купить за 32 гривны 22 копейки. 28 июля за него придется выложить уже 32 гривны 60 копеек. Это сразу на 38 копеек больше чем 27 июля.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,68 – 27,66 гривны;

евро: 32,51 – 32,54 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,75 гривны, а покупали по 27,64 гривны;

за евро следовало отдать 31,93 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,25 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.



Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика 24 канала