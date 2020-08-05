Курс гривны относительно доллара 5 августа на наличном рынке укрепился на почти десяток копеек, а вот евро продолжил снижаться.

Доллар в среду покупали за 27,56 гривны (-8 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 27,81 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в среду покупали за 32,27 гривны (+2 копейки), а продавали по 32,81 гривны (+6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 5 августа такой:

доллар – 27,60 гривны (покупка) и 27,67 гривны (продажа)

евро – 32,48 гривны (покупка) и 32,55 гривны (продажа).

Согласно курсу валют НБУ 5 августа доллар подорожал на 9 копеек и стоил 27,82 гривны. Евро вместо подорожало сразу на 21 копеек – до отметки 32,72 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – фоне отставки главы НБУ.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала