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      Курс доллара 24 гривны – это новая реальность, – Милованов

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      Милованов назвал курс доллара в 24 гривны новой реальностью / medium.com

      Актуальный курс гривны к доллару на уровне около 24 гривен является новой реальностью. И для укрепления курса гривны в 2019 году есть определенные причины.

      "Курс доллара сейчас 24 гривны, плюс-минус, он гибкий. Это новая реальность. Есть определенные фундаментальные факторы, почему так происходит", – сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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      По его словам, укрепление курса происходило и в других странах, в частности, Чехии и Польше, "которые проходили через период улучшения инвестиционной привлекательности развития экономики".

      "Может укрепляться из-за того, что заходят инвестиции или покупают ценные бумаги правительства долгосрочно", – пояснил министр.

      Заметим, что по состоянию на 3 декабря курс доллара составил 23,96 гривны. А госбюджет на 2020 год рассчитан с курсом 27 гривен за доллар.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов
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