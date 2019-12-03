Курс доллара 24 гривны – это новая реальность, – Милованов

Актуальный курс гривны к доллару на уровне около 24 гривен является новой реальностью. И для укрепления курса гривны в 2019 году есть определенные причины.

"Курс доллара сейчас 24 гривны, плюс-минус, он гибкий. Это новая реальность. Есть определенные фундаментальные факторы, почему так происходит", – сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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По его словам, укрепление курса происходило и в других странах, в частности, Чехии и Польше, "которые проходили через период улучшения инвестиционной привлекательности развития экономики".

"Может укрепляться из-за того, что заходят инвестиции или покупают ценные бумаги правительства долгосрочно", – пояснил министр.

Заметим, что по состоянию на 3 декабря курс доллара составил 23,96 гривны. А госбюджет на 2020 год рассчитан с курсом 27 гривен за доллар.



График роста доллара в 2020 году / Инфографика 24 канала