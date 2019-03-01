Курс валют на 1 марта: доллар и евро заметно упали в цене
На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару, а так же и относительно к евро – хотя и менее существенно.
Согласно информации, обнародованной на официальном сайте НБУ, доллар США стоит 26 гривен 86 копеек. По сравнению с предыдущим днем, 28 февраля, гривна к доллару окрепла на 13 копеек.
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Европейская валюта потеряла в цене 7 копеек. Стоимость евро теперь составляет 30 гривен 66 копеек.
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Источник: 24 Канал
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