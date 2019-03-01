Курс валют на 1 марта: доллар и евро заметно упали в цене

На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару, а так же и относительно к евро – хотя и менее существенно.

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте НБУ, доллар США стоит 26 гривен 86 копеек. По сравнению с предыдущим днем, 28 февраля, гривна к доллару окрепла на 13 копеек. Читайте также: Эксперты назвали регион Украины с самым дешевым бензином Европейская валюта потеряла в цене 7 копеек. Стоимость евро теперь составляет 30 гривен 66 копеек.