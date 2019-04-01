Курс валют на 1 апреля: доллар начал дешеветь, евро – без изменений

На понедельник, 1 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. В первый день после президентских выборов американская валюта начала дешеветь, а стоимость европейской не изменилась.

НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 1 апреля цена американского доллара составит 27 гривен 21 копейку.

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Это на 4 копейки дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 29 марта.

Относительно главной валюты Евросоюза, то ее цена не изменились, если сравнивать с курсом на пятницу.

Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 30 гривен 57 копеек.