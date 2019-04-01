Курс валют на 1 апреля: доллар начал дешеветь, евро – без изменений
На понедельник, 1 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. В первый день после президентских выборов американская валюта начала дешеветь, а стоимость европейской не изменилась.
НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 1 апреля цена американского доллара составит 27 гривен 21 копейку.
Читайте также: Как предвыборная лихорадка повлияет на курс доллара
Это на 4 копейки дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 29 марта.
Относительно главной валюты Евросоюза, то ее цена не изменились, если сравнивать с курсом на пятницу.
Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 30 гривен 57 копеек.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы18 марта , 14:12
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Главные новости футбола 1 января: Роналду готовится к Украине, АПЛ с погромами от лондонцев, первые зимние трансферы2 января , 07:00
Opel готовит доступные новинки для украинского рынка24 февраля , 15:28