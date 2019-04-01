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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Курс валют на 1 апреля: доллар начал дешеветь, евро – без изменений

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      Курс валют НБУ на сегодня 01.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 1 апреля / gettyimages.com

      На понедельник, 1 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. В первый день после президентских выборов американская валюта начала дешеветь, а стоимость европейской не изменилась.

      НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 1 апреля цена американского доллара составит 27 гривен 21 копейку.

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      Это на 4 копейки дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 29 марта.

      Относительно главной валюты Евросоюза, то ее цена не изменились, если сравнивать с курсом на пятницу.

      Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 30 гривен 57 копеек.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Гривна Курсы валют Евро Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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