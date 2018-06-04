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Курс валют на 4 июня: доллар и евро опустятся в цене

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Курс валют НБУ на 4 июня
Курс валют НБУ на 4 июня / financialexpress.com

На понедельник, 4 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американский доллар и евро незначительно уступят в цене.

Как на своем сайте сообщает НБУ, американская валюта в понедельник, 4 июня, несущественно упадет по сравнению с предыдущим банковским днем. Так, ее цена составит 26 гривен 11 копеек.

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Отметим, что это на одну копейку меньше, чем в пятницу 1 июня.

Европейская валюта по сравнению с предыдущим банковским днем потеряла 9 копеек. Она стоит 30 гривен 47 копеек.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна НБУ
Источник: 24 Канал
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