Курс валют на 4 июня: доллар и евро опустятся в цене
На понедельник, 4 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американский доллар и евро незначительно уступят в цене.
Как на своем сайте сообщает НБУ, американская валюта в понедельник, 4 июня, несущественно упадет по сравнению с предыдущим банковским днем. Так, ее цена составит 26 гривен 11 копеек.
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Отметим, что это на одну копейку меньше, чем в пятницу 1 июня.
Европейская валюта по сравнению с предыдущим банковским днем потеряла 9 копеек. Она стоит 30 гривен 47 копеек.
Источник: 24 Канал
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