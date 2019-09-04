Курс валют на 4 сентября: евро и доллар без изменений

На среду, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основные валюты США и ЕС фактически останутся на том же уровне, что и в накануне.

По данным государственного регулятора, 4 сентября стоимость одного доллара составит 25 гривен 26 гривен.

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Это столько же, как и предыдущего банковского дня – 3 сентября.

Так же без заметных изменений останется и стоимость европейской валюты. В среду за один евро придется заплатить 27 гривен 71 копейку.

Это только на одну копейку больше, чем накануне.