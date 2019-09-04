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      Курс валют на 4 сентября: евро и доллар без изменений

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 4 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 4 сентября / unsplash.com

      На среду, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основные валюты США и ЕС фактически останутся на том же уровне, что и в накануне.

      По данным государственного регулятора, 4 сентября стоимость одного доллара составит 25 гривен 26 гривен.

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      Это столько же, как и предыдущего банковского дня – 3 сентября.

      Так же без заметных изменений останется и стоимость европейской валюты. В среду за один евро придется заплатить 27 гривен 71 копейку.

      Это только на одну копейку больше, чем накануне.

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      Теги: Новости Украины НБУ Доллар Гривна Доллар-Гривна Евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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