Курс валют на 6 августа: доллар подорожал, евро не отстает

На понедельник, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюта незначительно прибавила в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 августа цена американского доллара составит 27,09 гривны.

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Заметим, что это на 8 копеек дороже, чем предыдущего банковского дня.



Что касается евро, то он также подорожал, правда, если сравнивать с курсом на пятницу, 3 августа, не так существенно – всего плюс три копейки.



Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,4 гривны.