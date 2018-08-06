Курс валют на 6 августа: доллар подорожал, евро не отстает
На понедельник, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюта незначительно прибавила в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 августа цена американского доллара составит 27,09 гривны.
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Заметим, что это на 8 копеек дороже, чем предыдущего банковского дня.
Что касается евро, то он также подорожал, правда, если сравнивать с курсом на пятницу, 3 августа, не так существенно – всего плюс три копейки.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,4 гривны.
Источник: 24 Канал
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