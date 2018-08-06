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Курс валют на 6 августа: доллар подорожал, евро не отстает

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Курс валют НБУ на 6 августа: доллар и евро незначительно подорожали
Курс валют НБУ на 6 августа: доллар и евро незначительно подорожали / politeka.net

На понедельник, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюта незначительно прибавила в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 августа цена американского доллара составит 27,09 гривны.

Заметим, что это на 8 копеек дороже, чем предыдущего банковского дня.

Что касается евро, то он также подорожал, правда, если сравнивать с курсом на пятницу, 3 августа, не так существенно – всего плюс три копейки.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,4 гривны.

Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Доллар-Гривна Гривна Валюта Доллар евро
Источник: 24 Канал
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