Курс валют на 9 апреля: валюта продолжает дешеветь

На вторник, 9 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта продолжают терять в цене.

НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 9 апреля цена американского доллара составит 26 гривен 64 копейки.

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Это на 12 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 8 апреля.

В то же время, главная валюта Евросоюза также потеряла в цене, однако немного меньше, чем "зеленый" – 10 копеек. Кроме того, цена евро вернулась к отметке 29 гривен по сравнению с ценой на понедельник.

Следовательно, в среду за один евро придется отдать 29 гривен 96 копеек.