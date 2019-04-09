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      Курс валют на 9 апреля: валюта продолжает дешеветь

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      Курс валют НБУ на сегодня 09.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 9 апреля / gettyimages.com

      На вторник, 9 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта продолжают терять в цене.

      НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 9 апреля цена американского доллара составит 26 гривен 64 копейки.

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      Это на 12 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 8 апреля.

      В то же время, главная валюта Евросоюза также потеряла в цене, однако немного меньше, чем "зеленый" – 10 копеек. Кроме того, цена евро вернулась к отметке 29 гривен по сравнению с ценой на понедельник.

      Следовательно, в среду за один евро придется отдать 29 гривен 96 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Гривна Евро Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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