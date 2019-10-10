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      Курс валют на 10 октября: доллар и евро в очередной раз потеряли позиции

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 10 октября 2019
      Каким будет курс валют от НБУ 10 октября / pixabay.com

      На четверг, 10 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 10 октября за один американский доллар придется выложить 24,7 гривны.

      Важно! Чего ожидать от курса гривны: риски и прогнозы

      Это на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 2 копейки, если сравнивать с курсом на среду, 9 октября.

      В четверг цена евро будет 27,12 гривны.

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Гривна Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта Деньги НБУ
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