Курс валют на 10 октября: доллар и евро в очередной раз потеряли позиции
На четверг, 10 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 10 октября за один американский доллар придется выложить 24,7 гривны.
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Это на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 2 копейки, если сравнивать с курсом на среду, 9 октября.
В четверг цена евро будет 27,12 гривны.
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