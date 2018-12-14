Курс валют НБУ на сегодня 14.12.2018: курс доллара, курс евро

Курс валют на 14 декабря: евро существенно подорожает
На пятницу, 14 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и доллар, и евро прибавят в цене.
По информации государственного регуляторного органа 14 декабря за один американский доллар придется отдать 27 гривен 86 копеек.
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Это на 5 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.
Евро прибавил в цене существеннее. 14 декабря он будет стоить 31 гривну 68 копеек.
Это, в свою очередь, на 13 копеек больше по сравнению с курсом на 13 декабря.
Источник: 24 Канал
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