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      Курс валют на 20 декабря: евро и доллар продолжают свободное падение

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      Курс валют НБУ на 20 декабря / unsplash.com

      На пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская и европейская валюты продолжают дешеветь.

      По данным Нацбанка, доллар США подешевел на 4 копейки и стоит 23,37 гривны. Он продолжает бить рекордные за 4 года показатели.

      Интересно: в какой валюте лучше хранить деньги: мнение украинцев

      В свою очередь, евро по сравнению с курсом за четверг, 19 декабря, тоже потерял 4 копейки.

      Его цена в пятницу, 20 декабря, составляет 25,98 гривны.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
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