Курс валют на 20 декабря: евро и доллар продолжают свободное падение

На пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская и европейская валюты продолжают дешеветь.

По данным Нацбанка, доллар США подешевел на 4 копейки и стоит 23,37 гривны. Он продолжает бить рекордные за 4 года показатели.

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В свою очередь, евро по сравнению с курсом за четверг, 19 декабря, тоже потерял 4 копейки.

Его цена в пятницу, 20 декабря, составляет 25,98 гривны.