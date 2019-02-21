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      Курс валют на 21 февраля: доллар подешевел, а евро подорожал

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      Курс валют НБУ на сегодня 21.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 21 февраля / unsplash.com/

      На четверг, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар США подешевел, а евро подорожал.

      По данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта потеряла в цене 9 копеек. Поэтому в четверг стоимость доллара США составляет 27 гривен 8 копеек.

      Читайте также: Гривна стремительно укрепляется, будет ли длительным будет этот тренд: комментарии экспертов

      Относительно европейской валюты, то она подорожала на 4 копейки. Поэтому Евро в четверг стоит 30 гривен 72 копейки.

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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро НБУ
      Источник: 24 канал
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