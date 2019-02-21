Курс валют на 21 февраля: доллар подешевел, а евро подорожал

На четверг, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар США подешевел, а евро подорожал.

По данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта потеряла в цене 9 копеек. Поэтому в четверг стоимость доллара США составляет 27 гривен 8 копеек.

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Относительно европейской валюты, то она подорожала на 4 копейки. Поэтому Евро в четверг стоит 30 гривен 72 копейки.