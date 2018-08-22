Курс валют на 22 августа: евро существенно подорожал
На среду, 22 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта удержала ценовую позицию, зато евро значительно прибавил в цене.
На официальном сайте НБУ сообщается, что 22 августа цена американского доллара составит 27 гривен 70 копеек.
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Относительно евро, то он значительно вырос в цене, в сравнении с курсом в предыдущий банковский день, прибавив 24 копейки.
Таким образом европейская валюта теперь обойдется в 31 гривну 87 копеек.
Источник: 24 Канал
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