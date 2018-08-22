Курс валют на 22 августа: евро существенно подорожал

На среду, 22 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта удержала ценовую позицию, зато евро значительно прибавил в цене.

На официальном сайте НБУ сообщается, что 22 августа цена американского доллара составит 27 гривен 70 копеек. Читайте также: Почему обвалилась гривна: объяснение Нацбанка Относительно евро, то он значительно вырос в цене, в сравнении с курсом в предыдущий банковский день, прибавив 24 копейки. Таким образом европейская валюта теперь обойдется в 31 гривну 87 копеек.