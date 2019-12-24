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      Курс валют на 24 декабря: доллар и евро снова теряют позиции

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      Каким будет курс валют от НБУ 23 декабря / stockvault.net

      На вторник, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты вновь упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 24 декабря один американский доллар будет стоить 23,28 гривны.

      Важно! Каким курс доллара будет в январе 2020 года: ответ эксперта

      Заметим, что это на 1 копейку меньше, чем было предыдущего банковского дня.

      Евро, со своей стороны, также ослабил позиции. Так, европейская валюта упала в цене на 7 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 23 декабря.

      Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 25,78 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Доллар Доллар-Гривна Евро Гривна Курсы валют Валюта
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