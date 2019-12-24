Курс валют на 24 декабря: доллар и евро снова теряют позиции
На вторник, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты вновь упали в цене.
Согласно данным НБУ, 24 декабря один американский доллар будет стоить 23,28 гривны.
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Заметим, что это на 1 копейку меньше, чем было предыдущего банковского дня.
Евро, со своей стороны, также ослабил позиции. Так, европейская валюта упала в цене на 7 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 23 декабря.
Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 25,78 гривны.
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