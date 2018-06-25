Курс валют на 25 июня: доллар подешевел на копейку, евро – на месте
На понедельник, 25 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты демонстрируют практически синхронную стабильность.
Так, по данным НБУ, доллар США по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 июня, подешевел всего на одну копейку.
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25 июня официальный курс доллара составит 26 гривен 23 копейки.
Зато евро показывает несвойственную ему стабильность.
В понедельник один евро по курсу НБУ будет стоить 30 гривен 56 копеек.
Источник: 24 канал
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