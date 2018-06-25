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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Курс валют на 25 июня: доллар подешевел на копейку, евро – на месте

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Курс валют НБУ на 25 июня
Курс валют НБУ на 25 июня / dreamstime.com

На понедельник, 25 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты демонстрируют практически синхронную стабильность.

Так, по данным НБУ, доллар США по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 июня, подешевел всего на одну копейку.

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25 июня официальный курс доллара составит 26 гривен 23 копейки.

Зато евро показывает несвойственную ему стабильность.

В понедельник один евро по курсу НБУ будет стоить 30 гривен 56 копеек.

Теги: Новости Украины НБУ Валюта Курсы валют евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
Источник: 24 канал
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