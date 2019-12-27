Курс валют на 27 декабря: гривна впервые за месяц подешевела по отношению к доллару

На пятницу, 27 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна незначительно подешевела по отношению к обеим валютам.

По данным национального регулятора, в пятницу, 27 декабря, за один доллар США придется заплатить 23 грн 29 копеек. Это всего на 3 копейки больше чем в предыдущий банковский день – 26 декабря.

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К слову, это первый в декабре случай, когда гривна подешевела относительно доллара – во все предыдущие дни месяца украинская валюта укреплялась на фоне "вечнозеленого".

В это же время главная валюта Европейского Союза тоже несущественно выросла в стоимости – на 4 копейки. В пятницу один евро будет стоить 25 гривен 81 копейку.

Интересно, что даже несмотря на незначительное падение курса, украинская гривна остается на рекордно низком уровне за последние 4 года (если не считать предыдущий банковский день). В частности, в последний раз американский доллар стоил меньше 23 гривен 30 копеек, еще в январе 2016 года.

Как отметил экономический эксперт Сергей Головнев, в 2020 году доллар для украинцев будет стоить примерно на уровне 27 гривен.

Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар. Также сейчас все такое же прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,

– объяснил он в комментарии 24 канала.

Среднегодовой курс гривны в разные годы / инфографика 24 канала