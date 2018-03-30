Курс валют на 30 марта: доллар существенно подорожал
На пятницу, 30 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар США прибавил в цене, а европейская валюта стала дешевле.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, американская валюта в пятницу подорожала на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Поэтому 30 марта доллар США стоит 26 гривен 54 копейки.
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В свою очередь европейская валюта потеряла в цене 3 копейки. Следовательно, евро в пятницу стоит 32 гривны 70 копеек.
Источник: 24 Канал
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