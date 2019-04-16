Архитектор и художница из Эквадора Кристина Кореа Фрейле сделала трогательный рисунок о пожаре в Нотр-Даме. Ее работа, где главным персонажем выступил Квазимодо, обнимающий Собор Парижской Богоматери, у же стала вирусной. По словам художницы, она хотела показать, что весь мир скорбит вместе с Францией.

Вечером 15 апреля произошел пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари. В итоге огонь разрушил верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли храма, также сильно пострадали витражи. Это событие потрясло не только Францию, но и весь мир.

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Отреагировала на инцидент и архитектор и художница из Эквадора Кристина Кореа Фрейле. В частности, она нарисовала трогательный рисунок, который посвятила пожару в Нотр-Даме.

Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram. На картине Фрейле изображен главный герой из из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" Квазимодо. Он обнимает храм и горько плачет.

Ее картину сейчас массово постят в сети. Кроме того, по состоянию на утро 16 апреля сообщение Кристины имеет свыше 120 тысяч лайков.

Как художница рассказала в комментарии журналистам, она решила создать эту работу, когда услышала о пожаре. Хотя она и живет в Эквадоре, но очень любит Париж и дважды его посещала.

"Я сделала это из-за того, что происходит сейчас. Мир обнимает Нотр-Дам прямо сейчас", – отметила Кристина Кореа Фрейле.

К слову, в Украине тоже с болью в сердце отреагировали на пожар в Нотр-Даме. В частности, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отметил, что горел не памятник культуры и архитектуры, а часть цивилизации. Такого же мнения придерживается и певица и писательница Ирэна Карпа. По ее словам, горело сердце Парижа.

Что известно о пожаре в Нотр-Дам де Пари: смотрите сюжет 24 канала