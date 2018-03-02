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Лейтенант полиции прикрывал наркобизнес в Киеве: неожиданные детали

272 Читати новину українською
Наркоторговля в Киеве
Наркоторговля в Киеве / Фото из свободных источников

В Киеве правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые под "крышеванием" работника полиции занимались сбытом наркотических веществ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Распространитель наркотиков, а именно опия ацетилированного (так называемой ширки), в последние полгода ежемесячно платил правоохранителю дань за возможность беспрепятственно "работать" на территории Киева и Киевской области", — говорится в сообщении.

Известно, что во время задержания мужчина должен был уплатить деньги работнику полиции.

Старшего лейтенанта задержали 1 марта во время получения денег. 28-летний мужчина начал сопротивляться и пытался скрыться на собственном авто. При попытке побега он разбил автомобили, которые перекрыли пути "выхода".

В общем полиция задержала двух наркоторговцев. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Лейтенант поліції прикривав наркобізнес у Києві
Лейтенант полиции прикрывал наркобизнес в Киеве

Лейтенант поліції прикривав наркобізнес у Києві

Лейтенант полиции прикрывал наркобизнес в Киеве

К слову, в одном из помещений посольства России в Аргентине было обнаружено 12 чемоданов, в которых было 400 килограмм кокаина. Они готовились к отправке в РФ.

Теги: Полиция Криминальные новости Новости Киева Наркотики
Источник: 24 Канал
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