В Мариуполе действовала сеть аптек для сбыта наркотиков: неожиданные детали

Полиция Донецкой области и областная прокуратура прекратили деятельность 14 аптек в Мариуполе, которые сбывали наркотики.

В результате спецоперации задержали 10 человек и изъяли 24 тысячи доз наркосодержащих препаратов, передает полиция Донбасса.

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Известно, что таблетки с наркосодержащими веществами отпускались без рецепта.

"Полицейские готовили спецоперацию 4 месяца. Одновременно было проведено 16 обысков – в аптеках и по месту жительства подозреваемых. Изъяли 24 тысячи таблеток, деньги, полученные преступным путем, учетную документацию по реализации наркосодержащих препаратов", – говорится в сообщении.

Организовали сеть аптек трое жителей Донецкой области, все они являются частными предпринимателями.

Подозреваемые являются владельцами сети аптек, где они наладили безрецептурный отпуск наркосодержащих лекарств. В целях конспирации заведения были оформлены на подставных лиц,

– добавлено в сообщении.

Владельцы закупали вместе товары и доставляли в свою сеть аптек. Товар заказывали в разных городах Украины. Работники аптек сознательно продавали наркотические средства.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, в Министерстве внутренних дел России заявили, что украинцы производят и поставляют в РФ синтетические наркотики.