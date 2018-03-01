У Маріуполі діяла мережа аптек для збуту наркотиків: неочікувані деталі

Поліція Донеччини та обласна прокуратура припинили діяльність 14 аптечних закладів у Маріуполі для збуту наркотиків.

Внаслідок чого затримали 10 осіб та вилучили 24 тисячі доз нарковмісних препаратів в результаті спецоперації, передає поліція Донеччини.

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Відомо, що пігулки з нарковмісними речовинами відпускалися без рецепта.



"Поліцейські готували спецоперацію 4 місяці. Одночасно було проведено 16 обшуків – в аптеках та за місцем мешкання підозрюваних. Вилучено 24 тисячі пігулок, гроші, отримані злочинним шляхом, облікову документацію щодо реалізації нарковмісних препаратів", – йдеться у повідомленні.



Організували мережу аптек троє жителів Донеччини, всі вони є приватними підприємцями.

Підозрювані є власниками мережі аптек, де вони налагодили безрецептурний відпуск нарковмісних ліків. З метою конспірації заклади були оформлені на підставних осіб,

– додано у повідомленні.

Власники закуповували гуртом товари й доставляли у свою мережу аптек. Товар замовляли в різних містах України. Працівники аптек свідомо продавали наркотичні засоби.



Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, у Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що українці виготовляють і постачають до РФ синтетичні наркотики.