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"Любовницу" Трампа, которая снимается в порно, Сторми Дэниелс арестовали в стрип-клубе в Огайо

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Сторми Дэниелс
Сторми Дэниелс / GettyImages

Американскую порноактрису, которая ранее заявляла о сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом, Сторми Дэниелс арестовали в стрип-клубе Sirens в городе Колумбус, штат Огайо.

Об этом сообщил адвокат порноактрисы Майкл Авенатти в Twitter.

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Отмечается, что Сторми Дэниелс арестовали за то, что порноактриса позволила клиенту заведения потрогать себя на сцене.

Однако адвокат это отрицает и заявляет, что в этом не было сексуального подтекста. Кроме того, Авенатти заявил, что арест Дэниелс был подстроен, и он политически мотивирован.

Только что узнал, что мой клиент Сторми Дэниелс была арестована в Колумбусе, штат Огайо, во время шоу, с которым она выступала во всей стране, показав его почти в 100 стрип-клубах. Арест был подстроен и имеет политическую мотивацию. От него так и разит безысходностью. Мы будем бороться со всеми сфальсифицированными обвинениями,
– прокомментировал арест Авенатти.

На сайте окружного муниципального суда округа Франклин сообщается, что Дэниелс внесла 6054 долларов залога.

Заметим, что в штате Огайо действует закон, который запрещает любому касаться танцоров. Запрет не распространяется только на родственников артиста.

Напомним, порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с Дональдом Трампом. Актрисе тогда ставили три вопроса. Во-первых, имела ли она в июле 2006 года вагинальный половой акт с Трампом. Во-вторых, был ли тот половой акт незащищенным. Во-третьих, обещал ли Трамп Дэниелс место в своем реалити-шоу.

На все три вопроса женщина сказала "да", и детектор лжи подтвердил, что она говорит правду. Уточняется, что проверка проводилась в 2011 году по заказу журнала Life & Style, и аппарат "с 99-процентной вероятностью" подтвердил слова актрисы. Полиграфолог Рон Слей, опрашивающий Клиффорд, заявил, что может и готов дать показания в суде, если таковой случится.

Теги: LifeStyle Скандал Криминальные новости Новости США Дональд Трамп Порно Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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