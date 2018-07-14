"Любовницу" Трампа, которая снимается в порно, Сторми Дэниелс арестовали в стрип-клубе в Огайо

Американскую порноактрису, которая ранее заявляла о сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом, Сторми Дэниелс арестовали в стрип-клубе Sirens в городе Колумбус, штат Огайо.

Об этом сообщил адвокат порноактрисы Майкл Авенатти в Twitter.

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Отмечается, что Сторми Дэниелс арестовали за то, что порноактриса позволила клиенту заведения потрогать себя на сцене.

Однако адвокат это отрицает и заявляет, что в этом не было сексуального подтекста. Кроме того, Авенатти заявил, что арест Дэниелс был подстроен, и он политически мотивирован.

Только что узнал, что мой клиент Сторми Дэниелс была арестована в Колумбусе, штат Огайо, во время шоу, с которым она выступала во всей стране, показав его почти в 100 стрип-клубах. Арест был подстроен и имеет политическую мотивацию. От него так и разит безысходностью. Мы будем бороться со всеми сфальсифицированными обвинениями,

– прокомментировал арест Авенатти.

На сайте окружного муниципального суда округа Франклин сообщается, что Дэниелс внесла 6054 долларов залога.

Заметим, что в штате Огайо действует закон, который запрещает любому касаться танцоров. Запрет не распространяется только на родственников артиста.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 июля 2018 г.

Напомним, порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с Дональдом Трампом. Актрисе тогда ставили три вопроса. Во-первых, имела ли она в июле 2006 года вагинальный половой акт с Трампом. Во-вторых, был ли тот половой акт незащищенным. Во-третьих, обещал ли Трамп Дэниелс место в своем реалити-шоу.



На все три вопроса женщина сказала "да", и детектор лжи подтвердил, что она говорит правду. Уточняется, что проверка проводилась в 2011 году по заказу журнала Life & Style, и аппарат "с 99-процентной вероятностью" подтвердил слова актрисы. Полиграфолог Рон Слей, опрашивающий Клиффорд, заявил, что может и готов дать показания в суде, если таковой случится.